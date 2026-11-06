El riesgo país bajó a 895 puntos tras la recuperación de los bonos argentinos

La mejora se registró durante las operaciones en Nueva York, ya que la Bolsa de Buenos Aires permaneció cerrada por la celebración del Día del Bancario.

Pese a la baja, el riesgo país se mantiene en niveles elevados y registra su valor más alto desde el viernes previo a las elecciones legislativas de medio término del año pasado.

Los mercados siguen atentos a la situación económica

Los ADRs de empresas argentinas también mostraron una recuperación parcial después de las fuertes pérdidas registradas el jueves.

Sin embargo, los inversores mantienen sus dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener el rumbo económico frente al deterioro de las variables que afectan a la microeconomía.

La actividad en el mercado local recién se reanudará el miércoles 11 de noviembre, debido al cierre de los bancos durante estos días.

En tanto, en el mercado cambiario solo se registraron operaciones con el dólar blue, que se ubicó en $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.



Fuente: Noticias Argentinas