El riesgo país argentino bajó este viernes a 895 puntos básicos, impulsado por una recuperación de hasta 1,1% en los bonos de la deuda nacional que cotizan en Wall Street.
El riesgo país bajó a 895 puntos tras la recuperación de los bonos argentinos
El indicador cedió 32 puntos en Wall Street, luego de haber alcanzado los 927 durante la jornada del jueves. Los ADRs también mostraron una recuperación parcial
El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 32 puntos respecto del cierre anterior, cuando había llegado a los 927 puntos en una jornada marcada por las dificultades de los mercados internacionales y la incertidumbre política local.
La mejora se registró durante las operaciones en Nueva York, ya que la Bolsa de Buenos Aires permaneció cerrada por la celebración del Día del Bancario.
Pese a la baja, el riesgo país se mantiene en niveles elevados y registra su valor más alto desde el viernes previo a las elecciones legislativas de medio término del año pasado.
Los mercados siguen atentos a la situación económica
Los ADRs de empresas argentinas también mostraron una recuperación parcial después de las fuertes pérdidas registradas el jueves.
Sin embargo, los inversores mantienen sus dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener el rumbo económico frente al deterioro de las variables que afectan a la microeconomía.
La actividad en el mercado local recién se reanudará el miércoles 11 de noviembre, debido al cierre de los bancos durante estos días.
En tanto, en el mercado cambiario solo se registraron operaciones con el dólar blue, que se ubicó en $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.
Fuente: Noticias Argentinas
En pocas palabras
- Riesgo país: bajó a 895 puntos básicos este viernes, impulsado por la recuperación de bonos argentinos.
- Mercados: los ADRs de empresas argentinas mostraron una recuperación parcial tras las pérdidas del jueves.
- Economía: los inversores mantienen dudas sobre el rumbo económico gubernamental y el deterioro de variables.