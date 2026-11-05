El Riesgo País superó los 900 puntos en medio de la volatilidad financiera

Impacto del riesgo país en la economía

Los bonos soberanos en dólares experimentan pérdidas que llegan hasta el 1% en promedio, con caídas más pronunciadas en las emisiones de mayor duración. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sufre una baja del 1,1%, ubicándose en los 83.707 puntos. Entre las acciones argentinas negociadas en Wall Street, predominan las bajas, con Mercado Libre (-13%) liderando las pérdidas tras la presentación de su balance trimestral.

La caída del precio del petróleo, tras el retroceso en las elecciones estadounidenses, impacta sobre las acciones del sector energético, sumando presión a un mercado ya afectado por una fuerte corrección. En paralelo, la decisión del Gobierno de retirar el proyecto de Ley de Competitividad Financiera generó desconfianza, sumándose a la dificultad del país para recuperar rápidamente el acceso al financiamiento internacional. El indicador ha más que duplicado su valor en los últimos cuatro meses, reflejando una desaceleración en la actividad económica y un recorte en la liquidez de los negocios financieros.

Estrategias financieras ante la volatilidad

Las consultoras advierten sobre una posible inconsistencia entre la estabilidad cambiaria proyectada para el período electoral y las actuales condiciones del mercado. Si bien se mencionan medidas de alivio fiscal y mejoras en el acceso al crédito por parte del Gobierno y el Banco Central, sus efectos serían graduales. Ante este escenario, algunos analistas ven los bonos en dólares post electorales como una oportunidad, recomendando monitorear el momento oportuno para dolarizar parte de las carteras.