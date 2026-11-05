El Riesgo País argentino superó la barrera de los 900 puntos básicos, alcanzando las 912 unidades según el índice de JP Morgan. Esta escalada se produce en un contexto de debilidad en Wall Street y caídas generalizadas en los bonos soberanos en dólares, que pierden cerca de un 1% en promedio.
El Riesgo País superó los 900 puntos en medio de la volatilidad financiera
El riesgo País de Argentina trepo a 912 unidades tras una caída generalizada de bonos y acciones argentinas en los mercados internacionales
La tendencia negativa se acentuó en la rueda del jueves, con un salto de 63 puntos básicos, un incremento del 7,39% que lo ubica por encima de los 850 puntos. Las acciones líderes también operan mayormente en rojo, reflejando la falta de señales claras para revertir el deterioro de los activos locales, a pesar de un alivio inicial en los mercados estadounidenses tras las elecciones de medio término.
A la volatilidad internacional, marcada por las elecciones en Estados Unidos y la guerra en el Estrecho de Ormuz, se suman factores locales. La retirada del proyecto de Ley de Competitividad Financiera del Congreso por parte del Gobierno, tras la polémica generada por cambios tributarios, añadió una señal de cautela para los inversores. El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó moderar las expectativas, afirmando que la derrota de Donald Trump no modificará sustancialmente la relación bilateral con Estados Unidos.
Impacto del riesgo país en la economía
Los bonos soberanos en dólares experimentan pérdidas que llegan hasta el 1% en promedio, con caídas más pronunciadas en las emisiones de mayor duración. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sufre una baja del 1,1%, ubicándose en los 83.707 puntos. Entre las acciones argentinas negociadas en Wall Street, predominan las bajas, con Mercado Libre (-13%) liderando las pérdidas tras la presentación de su balance trimestral.
La caída del precio del petróleo, tras el retroceso en las elecciones estadounidenses, impacta sobre las acciones del sector energético, sumando presión a un mercado ya afectado por una fuerte corrección. En paralelo, la decisión del Gobierno de retirar el proyecto de Ley de Competitividad Financiera generó desconfianza, sumándose a la dificultad del país para recuperar rápidamente el acceso al financiamiento internacional. El indicador ha más que duplicado su valor en los últimos cuatro meses, reflejando una desaceleración en la actividad económica y un recorte en la liquidez de los negocios financieros.
Estrategias financieras ante la volatilidad
Las consultoras advierten sobre una posible inconsistencia entre la estabilidad cambiaria proyectada para el período electoral y las actuales condiciones del mercado. Si bien se mencionan medidas de alivio fiscal y mejoras en el acceso al crédito por parte del Gobierno y el Banco Central, sus efectos serían graduales. Ante este escenario, algunos analistas ven los bonos en dólares post electorales como una oportunidad, recomendando monitorear el momento oportuno para dolarizar parte de las carteras.
En pocas palabras
- Riesgo País: Superó los 900 puntos, alcanzando 912 unidades, en un contexto de debilidad financiera.
- Bonos y Acciones: Bonos soberanos en dólares pierden hasta 1%, y acciones argentinas caen en mercados internacionales.
- Factores Locales: La retirada del proyecto de Ley de Competitividad Financiera genera cautela en inversores.