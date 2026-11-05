Solo en Argentina: durante cinco días los bancos estarán cerrados en todo el país

Si usted quiere hacer un trámite en algún banco este viernes o en los primeros días de la semana que viene, lamento decirle que se va a encontrar con las puertas de su banco totalmente cerradas. Y no solo en su banco, sino en todas las entidades, sin importar cuál sea el nombre que tenga la entidad en el frente de su edificio.
Esto se debe a que en Argentina se vivirá un hecho poco habitual y no, no es la presencia del papa León XIV, aunque en parte tiene que ver. No, de lo que se trata es que todos los bancos del país van a estar cerrados durante cinco días consecutivos.
Cierre de todos los bancos y un bono millonario
El viernes 6 de noviembre será el primero de los cinco días en que todos los bancos permanecerán con las puertas cerradas. Si bien, los home banking y los cajeros automáticos estarán en funcionamiento, no habrá atención al público.
La razón de esto es que este viernes es el Día del Bancario, por el cual todos los empleados se ganaron un asueto y un importante bono económico de $2.275.519,25, como mínimo, ya que este varía en cada uno.
Fin de semana super largo con cierre de bancos
Luego del Día del Bancario llegarán el sábado y el domingo. En cualquier otra semana, el lunes 9 de noviembre, los bancos abrirían las puertas, pero en esta oportunidad, por la visita del papa León XIV y el feriado declarado por el presidente Javier Milei, todas las entidades van a estar cerradas.
En tanto, el martes 10, ha sido el Banco Central el que ha dispuesto asueto en todos los bancos, por lo que también permanecerán cerrados y solo se podrán realizar operaciones a través del home banking hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando la actividad sea normal otra vez.
En pocas palabras
- Cierre bancario: Los bancos argentinos permanecerán cerrados cinco días seguidos por feriados.
- Motivos: Incluye el Día del Bancario, fines de semana y feriado por visita papal.
- Atención: Solo home banking y cajeros automáticos funcionarán durante el asueto.