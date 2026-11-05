Solo en Argentina: durante cinco días los bancos estarán cerrados en todo el país

La razón de esto es que este viernes es el Día del Bancario, por el cual todos los empleados se ganaron un asueto y un importante bono económico de $2.275.519,25, como mínimo, ya que este varía en cada uno.

Fin de semana super largo con cierre de bancos

Luego del Día del Bancario llegarán el sábado y el domingo. En cualquier otra semana, el lunes 9 de noviembre, los bancos abrirían las puertas, pero en esta oportunidad, por la visita del papa León XIV y el feriado declarado por el presidente Javier Milei, todas las entidades van a estar cerradas.

En tanto, el martes 10, ha sido el Banco Central el que ha dispuesto asueto en todos los bancos, por lo que también permanecerán cerrados y solo se podrán realizar operaciones a través del home banking hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando la actividad sea normal otra vez.