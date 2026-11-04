El Gobierno avanza en un paquete de medidas de alivio fiscal para sacar de la asfixia financiera a unas 400 pymes. Apunta a regularizar deudas fiscales y suspender juicios y embargos que complican el devenir cotidiano de las empresas, en línea con lo que ya anunció la Nación a través de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Para Fayad, 400 pymes mendocinas con embargos por deudas pueden acceder al paquete de alivio fiscal
Incluye la refinanciación de deudas impositivas hasta en 18 cuotas, con 2% de interés mensual. Ahora el alivio fiscal debe ser aprobado por la Legislatura
Ese es el universo más complicado y al que el Ejecutivo promete asistir. Según explicó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el dato de la cantidad de pymes más afectadas surge del padrón de ATM (Administración Tributaria Mendoza) e identifica a las que actualmente están bajo procesos de embargo por su nivel de morosidad en el pago de impuestos.
“Nuestra política tributaria actúa en coordinación con el fisco nacional. Quienes tienen obligaciones tributarias pendientes suelen mantenerlas tanto con la Nación como con la Provincia; sería absurdo que la Nación frene los embargos y la Provincia no lo haga, porque el contribuyente continuaría con la contingencia abierta”, explicó el funcionario en Radio Nihuil.
Sobre el costo fiscal de las medidas para la Provincia, Fayad lo relativizó. “No genera impacto fiscal negativo porque son deudas y ejecuciones impagas que hoy no se recaudan. La extensión de cuotas es una herramienta financiera: el Estado no renuncia al capital ni a intereses devengados, sino que viabiliza su cobro en un horizonte más amplio”, señaló.
El paquete tributario de ayuda a las pymes
El programa de regularización fiscal para pymes que había sido anunciado por el gobiernador Alfredo Cornejo este martes requiere ahora aval de la Legislatura. Comprende un abanico amplio de facilidades financieras e impositivas:
- Suspensión de embargos derivados de deudas impositivas para pymes que cuenten con el Certificado Mipyme.
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Ampliación de los planes de pago: contempla una regularización en hasta 18 cuotas (superando el tope habitual de 12 cuotas) para deudas impositivas provinciales devengadas hasta el 30 de septiembre de 2026.
Compensación de saldos a favor: las pymes podrán cancelar obligaciones patrimoniales locales con saldos a favor acumulados por retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Quita de multas de hasta 50%: beneficio previsto para aquellos contribuyentes que regularicen deudas pendientes vinculadas con Ingresos Brutos y Sellos antes del 31 de diciembre del corriente año.
Reducción de tasas de interés: la tasa resarcitoria para deudores en mora administrada por ATM pasará de 2,5% a 2% mensual.
Prórroga automática: el proyecto contempla la potestad de extender las condiciones de alivio por un plazo adicional de 6 meses.
Impuesto a los Sellos: alícuota cero al 2030
Al margen de las deudas impositivas, Fayad resaltó que el Gobierno sigue adelante con la eliminación progresiva del Impuesto de Sellos. En sintonía con Caputo respecto a cubrir parte de la merma de ingresos de las provincias que adhieran a la baja impositiva, Fayad destacó que Mendoza ya transita ese recorrido.
“Mendoza tiene un sendero de reducción a alícuota cero en Sellos que venimos ejecutando desde hace tres ejercicios; el próximo será el cuarto año y sí entraña costo fiscal. Por lo tanto, si la Nación asume hasta 50% de dicho costo como se anunció, nos otorgará mayor certeza operativa y financiera para alcanzar la meta de eliminación total al 2030”.
Frente a consultas sobre el diagnóstico del entramado productivo mendocino, condicionado por la merma en consumo interno y suba de costos fijos, Fayad rechazó diagnósticos categóricos sobre un agravamiento generalizado para 2027.
“No comparto la generalización. Hay actividades con signos incipientes de recuperación, como la menor mora bancaria y repuntes en la construcción. Los tiempos de reactivación suelen ser lentos. Estas medidas aportan oxígeno para que las pymes puedan recomponerse en un marco de certidumbre fiscal sin verse forzadas a la asfixia del embargo judicial”, concluyó el responsable de Hacienda provincial.
En pocas palabras
- Alivio fiscal: el Gobierno de Mendoza lanza un paquete de medidas para pymes con deudas impositivas.
- Detalles: incluye suspensión de embargos, hasta 18 cuotas para deudas y quita de multas de hasta 50%.
- Impuesto de Sellos: se avanza hacia la alícuota cero para 2030, con posible cobertura nacional de hasta el 50% del costo fiscal.