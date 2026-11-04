Para Fayad, 400 pymes mendocinas con embargos por deudas pueden acceder al paquete de alivio fiscal

Sobre el costo fiscal de las medidas para la Provincia, Fayad lo relativizó. “No genera impacto fiscal negativo porque son deudas y ejecuciones impagas que hoy no se recaudan. La extensión de cuotas es una herramienta financiera: el Estado no renuncia al capital ni a intereses devengados, sino que viabiliza su cobro en un horizonte más amplio”, señaló.

El ministro Fayad dio detalles del paquete de alivio fiscal para pymes anunciado por el gobernador Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

El paquete tributario de ayuda a las pymes

El programa de regularización fiscal para pymes que había sido anunciado por el gobiernador Alfredo Cornejo este martes requiere ahora aval de la Legislatura. Comprende un abanico amplio de facilidades financieras e impositivas:

Suspensión de embargos derivados de deudas impositivas para pymes que cuenten con el Certificado Mipyme.

derivados de deudas impositivas para pymes que cuenten con el Certificado Mipyme. Ampliación de los planes de pago: contempla una regularización en hasta 18 cuotas (superando el tope habitual de 12 cuotas) para deudas impositivas provinciales devengadas hasta el 30 de septiembre de 2026.

Compensación de saldos a favor: las pymes podrán cancelar obligaciones patrimoniales locales con saldos a favor acumulados por retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos .

Quita de multas de hasta 50%: beneficio previsto para aquellos contribuyentes que regularicen deudas pendientes vinculadas con Ingresos Brutos y Sellos antes del 31 de diciembre del corriente año.

Reducción de tasas de interés: la tasa resarcitoria para deudores en mora administrada por ATM pasará de 2,5% a 2% mensual.

Prórroga automática: el proyecto contempla la potestad de extender las condiciones de alivio por un plazo adicional de 6 meses.

Impuesto a los Sellos: alícuota cero al 2030

Al margen de las deudas impositivas, Fayad resaltó que el Gobierno sigue adelante con la eliminación progresiva del Impuesto de Sellos. En sintonía con Caputo respecto a cubrir parte de la merma de ingresos de las provincias que adhieran a la baja impositiva, Fayad destacó que Mendoza ya transita ese recorrido.

“Mendoza tiene un sendero de reducción a alícuota cero en Sellos que venimos ejecutando desde hace tres ejercicios; el próximo será el cuarto año y sí entraña costo fiscal. Por lo tanto, si la Nación asume hasta 50% de dicho costo como se anunció, nos otorgará mayor certeza operativa y financiera para alcanzar la meta de eliminación total al 2030”.

Frente a consultas sobre el diagnóstico del entramado productivo mendocino, condicionado por la merma en consumo interno y suba de costos fijos, Fayad rechazó diagnósticos categóricos sobre un agravamiento generalizado para 2027.

“No comparto la generalización. Hay actividades con signos incipientes de recuperación, como la menor mora bancaria y repuntes en la construcción. Los tiempos de reactivación suelen ser lentos. Estas medidas aportan oxígeno para que las pymes puedan recomponerse en un marco de certidumbre fiscal sin verse forzadas a la asfixia del embargo judicial”, concluyó el responsable de Hacienda provincial.