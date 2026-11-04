Sólo el dólar blue y el mayorista aflojaron en un mercado volátil tras las elecciones en EE.UU.

Este miércoles 4 de noviembre el mercado cambiario volvió a estar dominado por una inercia alcista en casi todas las cotizaciones del dólar. Si bien el dólar blue perdió terreno y cerró a $1.560, el oficial se mantuvo estable frente a subas en otras versiones y una leve baja del mayorista el día después de las elecciones en Estados Unidos.
En la pizarra del Banco Nación la divisa oficial cerró por segunda rueda consecutiva a $1.570, aunque en otros terminó más arriba de los $1.580. Así, se despegó nuevamente del blue, que luego de una semana en ascenso perdió $10.
Por su parte, el dólar tarjeta tampoco fue ajeno al movimiento ascendente. Aunque fue leve (0,09%) lo situó al borde de los $2.050 con el recargo impositivo de 30%, lo que tiene atentos a quienes pagan sus consumos en moneda extranjera.
Fue, a excepción del comportamiento del blue y el mayorista, una jornada similar a la del martes, cuando la expectativa por las legislativas en EE.UU. hizo subir el dólar y provocó la caída de bonos y acciones.
Dólar mayorista y financieros, en el sube y baja
Mientras tanto, en el mercado mayorista el dólar retrocedió 0,36% promedio. Esto rompió la tendencia en aumento luego de varias ruedas, dejándolo en $1.546 promedio para la venta.
Al mismo tiempo, el Banco Central reajustó las bandas cambiarias de su política de administración. Así, la banda mínima o piso quedó en $710,15, mientras que la máxima o techo se ubicó en $1.959,53, que para muchos analistas es la cotización futura de la divisa en medio de nuevos rumores de devaluación que el ministro Caputo volvió a descartar.
Frente a esa dinámica, el Banco Central cortó la racha de dos ruedas consecutivas de freno y volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios, aunque no fue incidental. De esa forma, acumuló apenas U$S9 millones, que no movieron la aguja de las reservas.
Por su parte, los dólares bursátiles / financieros operaron al alza. El dólar MEP avanzó cerca de 0,7% para cerrar en torno a los $1.584, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó alrededor de 1,4%, finalizando la rueda entre los $1.685 y $1.690.
En pocas palabras
- Dólar blue: bajó $10, cerrando a $1.560, rompiendo la paridad con el minorista.
- Mercado cambiario: dominado por inercia alcista, con el oficial estable y subas en otras versiones salvo un leve retroceso del dólar mayorista.
- Elecciones en EE.UU.: Contexto de volatilidad en el mercado tras los resultados electorales.