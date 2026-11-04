Sólo el dólar blue y el mayorista aflojaron en un mercado volátil tras las elecciones en EE.UU.

Fue, a excepción del comportamiento del blue y el mayorista, una jornada similar a la del martes, cuando la expectativa por las legislativas en EE.UU. hizo subir el dólar y provocó la caída de bonos y acciones.

La volatilidad dejó al dólar tarjeta al borde de los $2.050, la cotización más elevada de la plaza cambiaria.

Dólar mayorista y financieros, en el sube y baja

Mientras tanto, en el mercado mayorista el dólar retrocedió 0,36% promedio. Esto rompió la tendencia en aumento luego de varias ruedas, dejándolo en $1.546 promedio para la venta.

Al mismo tiempo, el Banco Central reajustó las bandas cambiarias de su política de administración. Así, la banda mínima o piso quedó en $710,15, mientras que la máxima o techo se ubicó en $1.959,53, que para muchos analistas es la cotización futura de la divisa en medio de nuevos rumores de devaluación que el ministro Caputo volvió a descartar.

Frente a esa dinámica, el Banco Central cortó la racha de dos ruedas consecutivas de freno y volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios, aunque no fue incidental. De esa forma, acumuló apenas U$S9 millones, que no movieron la aguja de las reservas.

Por su parte, los dólares bursátiles / financieros operaron al alza. El dólar MEP avanzó cerca de 0,7% para cerrar en torno a los $1.584, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó alrededor de 1,4%, finalizando la rueda entre los $1.685 y $1.690.