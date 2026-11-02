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El dólar oficial y el blue arrancaron el mes empardados en $1.565

Durante la primera rueda de noviembre el dólar en Banco Nación subió $5, mientras el dólar blue cerró estable. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Este lunes 2 de noviembre el dólar oficial subió levemente pero le bastó para alcanzar al dólar blue

Este lunes 2 de noviembre el dólar oficial subió levemente pero le bastó para alcanzar al dólar blue

Más allá de la volatilidad de octubre, el mercado cambiario abrió el penúltimo mes del año con algunas subas y bajas. Así, el dólar minorista sumó $5 para empatar con un dólar blue estable en $1.565.

Ese fue el valor que alcanzó la divisa en la pizarra del Banco Nación este lunes 2 de noviembre, con bastante paridad frente a otros. Aunque algunos estuvieron por debajo como el Hipotecario ($1.559) y otros arriba (ICBC, a $1.570).

En tanto, el dólar paralelo, que había alcanzado su récord de $1.575 en la última semana de octubre, cerró sin cambios a $1.565. Así, mantuvo la brecha en 1,5% con el mayorista, y quedó "empatado" con el minorista por tercera vez en 2026.

El resto de las cotizaciones se movió en el sube y baja. Fue el caso del dólar tarjeta, que acumula aumentos y mesetas en las últimas semanas: este lunes subió 0,17% y superó los $2.040 con el recargo impositivo a cuenta de Ganancias de 30%.

Aunque sube poco, el d&oacute;lar tarjeta no deja de moverse y mantiene en vilo a quienes pagan consumos en moneda extranjera.

Aunque sube poco, el dólar tarjeta no deja de moverse y mantiene en vilo a quienes pagan consumos en moneda extranjera.

Cómo estrenaron noviembre el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista, a contramano de su caída a fines de octubre, escaló 0,7% este lunes y llegó a la zona de $1.545/$1.550. Para los analistas, fue impulsado por la demanda de cobertura corporativa y el reacomodamiento habitual al inicio del mes.

Frente a esto, el Banco Central no compró divisas y el saldo quedó en cero. Todo a pesar de que afronta un vencimiento de más de U$S800 millones y su disponible para cancelarlo es exiguo.

Entre los dólares financieros hubo leves caídas. Pero fue menor en el caso del dólar MEP (o dólar bolsa) que se negoció en torno a los $1.565 - $1.569, tras una merma de 0,10% que lo dejó casi a la par del blue.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó $12,50 por debajo de la apertura y finalizó la rueda alrededor de los $1.661 a $1.657, reflejando la persistente demanda de dolarización de carteras.

En pocas palabras

  • Dólar oficial y blue: el dólar minorista subió $5, mientras el blue cerró estable en $1.565.
  • Mercado mayorista: el tipo de cambio oficial escaló 0,7% a $1.545/$1.550, sin intervención del BCRA.
  • Dólares financieros: el MEP operó casi a la par del blue, y el CCL finalizó alrededor de $1.657-$1.661.
Resumen generado por Thinkindot AI

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