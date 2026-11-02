El dólar oficial y el blue arrancaron el mes empardados en $1.565

El resto de las cotizaciones se movió en el sube y baja. Fue el caso del dólar tarjeta, que acumula aumentos y mesetas en las últimas semanas: este lunes subió 0,17% y superó los $2.040 con el recargo impositivo a cuenta de Ganancias de 30%.

Aunque sube poco, el dólar tarjeta no deja de moverse y mantiene en vilo a quienes pagan consumos en moneda extranjera.

Cómo estrenaron noviembre el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista, a contramano de su caída a fines de octubre, escaló 0,7% este lunes y llegó a la zona de $1.545/$1.550. Para los analistas, fue impulsado por la demanda de cobertura corporativa y el reacomodamiento habitual al inicio del mes.

Frente a esto, el Banco Central no compró divisas y el saldo quedó en cero. Todo a pesar de que afronta un vencimiento de más de U$S800 millones y su disponible para cancelarlo es exiguo.

Entre los dólares financieros hubo leves caídas. Pero fue menor en el caso del dólar MEP (o dólar bolsa) que se negoció en torno a los $1.565 - $1.569, tras una merma de 0,10% que lo dejó casi a la par del blue.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó $12,50 por debajo de la apertura y finalizó la rueda alrededor de los $1.661 a $1.657, reflejando la persistente demanda de dolarización de carteras.