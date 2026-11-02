El dólar oficial y el blue arrancaron el mes empardados en $1.565

Más allá de la volatilidad de octubre, el mercado cambiario abrió el penúltimo mes del año con algunas subas y bajas. Así, el dólar minorista sumó $5 para empatar con un dólar blue estable en $1.565.
Ese fue el valor que alcanzó la divisa en la pizarra del Banco Nación este lunes 2 de noviembre, con bastante paridad frente a otros. Aunque algunos estuvieron por debajo como el Hipotecario ($1.559) y otros arriba (ICBC, a $1.570).
En tanto, el dólar paralelo, que había alcanzado su récord de $1.575 en la última semana de octubre, cerró sin cambios a $1.565. Así, mantuvo la brecha en 1,5% con el mayorista, y quedó "empatado" con el minorista por tercera vez en 2026.
El resto de las cotizaciones se movió en el sube y baja. Fue el caso del dólar tarjeta, que acumula aumentos y mesetas en las últimas semanas: este lunes subió 0,17% y superó los $2.040 con el recargo impositivo a cuenta de Ganancias de 30%.
Cómo estrenaron noviembre el dólar mayorista y los financieros
El dólar mayorista, a contramano de su caída a fines de octubre, escaló 0,7% este lunes y llegó a la zona de $1.545/$1.550. Para los analistas, fue impulsado por la demanda de cobertura corporativa y el reacomodamiento habitual al inicio del mes.
Frente a esto, el Banco Central no compró divisas y el saldo quedó en cero. Todo a pesar de que afronta un vencimiento de más de U$S800 millones y su disponible para cancelarlo es exiguo.
Entre los dólares financieros hubo leves caídas. Pero fue menor en el caso del dólar MEP (o dólar bolsa) que se negoció en torno a los $1.565 - $1.569, tras una merma de 0,10% que lo dejó casi a la par del blue.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó $12,50 por debajo de la apertura y finalizó la rueda alrededor de los $1.661 a $1.657, reflejando la persistente demanda de dolarización de carteras.
En pocas palabras
- Dólar oficial y blue: el dólar minorista subió $5, mientras el blue cerró estable en $1.565.
- Mercado mayorista: el tipo de cambio oficial escaló 0,7% a $1.545/$1.550, sin intervención del BCRA.
- Dólares financieros: el MEP operó casi a la par del blue, y el CCL finalizó alrededor de $1.657-$1.661.