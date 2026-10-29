Con el minorista y el blue estables, el dólar mayorista bajó por primera vez en octubre

El dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo en los $1.560 para la venta.

A su vez, el dólar tarjeta/turista, que incluye el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias, también cedió. Y cerró a $2.0334, 40, tras retroceder 0,11%, pero aún así siguó como la opción más costosa para el consumo con tarjeta de crédito en moneda extranjera y el turismo exterior.

Qué pasó con el dólar mayorista

El segmento mayorista, regulado directamente por el BCRA, operó con el volumen habitual de operaciones de comercio exterior. Durante la rueda tuvo una caída de 0,19% que lo situó en $1.539.

La postura de venta del Central delimitó la banda operativa del día, permitiendo compras netas o intervenciones puntuales para absorber divisas según la liquidación del agro y el sector energético.

El dólar MEP, utilizado habitualmente por ahorristas e inversores locales para dolarizarse de forma legal a través de títulos públicos (como el AL30 o GD30), cotizó en niveles de relativa calma. Cerró a $1.564,80, luego de resignar 0,46%.

Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL), tocó los $1.650, 52 en promedio, producto de una merma del 0,56%.