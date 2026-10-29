Con el minorista y el blue estables, el dólar mayorista bajó por primera vez en octubre

El mercado cambiario argentino transitó este jueves 29 de octubre una rueda de estabilidad relativa. Con el dólar blue y el minorista estables, el dólar mayorista registró su primera caída en más de 3 semanas para ubicarse cerca de los $1.535.
Por su parte, el billete informal o blue volvió a cerrar a $1.565. Durante el día, la plaza informal mostró una volatilidad contenida, donde la oferta privada en las cuevas compensó la demanda puntual de cobertura.
Del mismo modo, el oficial en el Banco Nación se mantuvo en los $1.560 para la venta. Fue la tercera jornada consecutiva sin cambios para el dólar minorista.
A su vez, el dólar tarjeta/turista, que incluye el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias, también cedió. Y cerró a $2.0334, 40, tras retroceder 0,11%, pero aún así siguó como la opción más costosa para el consumo con tarjeta de crédito en moneda extranjera y el turismo exterior.
Qué pasó con el dólar mayorista
El segmento mayorista, regulado directamente por el BCRA, operó con el volumen habitual de operaciones de comercio exterior. Durante la rueda tuvo una caída de 0,19% que lo situó en $1.539.
La postura de venta del Central delimitó la banda operativa del día, permitiendo compras netas o intervenciones puntuales para absorber divisas según la liquidación del agro y el sector energético.
El dólar MEP, utilizado habitualmente por ahorristas e inversores locales para dolarizarse de forma legal a través de títulos públicos (como el AL30 o GD30), cotizó en niveles de relativa calma. Cerró a $1.564,80, luego de resignar 0,46%.
Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL), tocó los $1.650, 52 en promedio, producto de una merma del 0,56%.
En pocas palabras
- Dólar mayorista: registró su primera caída en tres semanas, ubicándose cerca de $1.535.
- Dólar blue y minorista: se mantuvieron estables durante la jornada.
- Dólar tarjeta/turista: cedió 0,11% y cerró a $2.033,40, siendo la opción más costosa.