Se pinchó la euforia: los precios de los inmuebles pisaron el freno tras el boom del año pasado

El mercado inmobiliario se mueve.

¿Por qué los precios de los inmuebles subieron apenas un 3,4%?

El dato que acapara la atención de los analistas es la brusca desaceleración. Mientras que en 2025 los precios se dispararon a un ritmo vertical del 20,34% interanual (saltando de U$S 65.979 a U$S 79.397), en lo que va de 2026 el incremento se redujo a un moderado 3,39% (tocando los U$S 82.087).

Según Matías Righi, consultor inmobiliario y founder de inmoMetrics, este "freno de mano" responde a tres factores clave:

Techo salarial: los ingresos de los compradores no acompañaron el ritmo de suba del año anterior, lo que puso un límite natural a las pretensiones de los vendedores.

Caída del crédito hipotecario: el financiamiento bancario que funcionó como el gran combustible del boom en 2025 mermó este año, restando presión alcista por escasez de compradores apalancados.

el financiamiento bancario que funcionó como el gran combustible del boom en 2025 mermó este año, restando presión alcista por escasez de compradores apalancados. Velocidad crucero: el mercado no retrocedió, sino que maduró; sin embargo, salir a sobretasar propiedades basándose en la inercia del periodo pasado choca hoy con una demanda sumamente selectiva y exigente en la negociación.

"El dato central de este 2026 es que el mercado encontró un techo. La fiesta de subir precios un 20% anual en dólares terminó. Hoy nos encontramos en una meseta de convalidación donde los precios crecen a un ritmo moderado del 3,4%. Quien hoy intente salir a vender sobretasando su propiedad basándose en la inercia del año pasado, se va a chocar contra un comprador mucho más selectivo y una brecha de negociación cada vez más exigente", dijo el analista.

El ticket promedio de la venta de propiedades

El promedio general esconde realidades muy dispares según la tipología del inmueble:

Casas : fueron las grandes ganadoras de este ciclo, con un salto interanual del 12,3% que elevó su ticket promedio a U$S 116.592 (frente a los U$S 103.839 de 2025). La demanda de vivienda unifamiliar en barrios privados y zonas residenciales consolidadas empujó con fuerza, al punto de que una casa promedio equivale hoy a casi 1,7 departamentos.

: fueron las grandes ganadoras de este ciclo, con un salto interanual del 12,3% que elevó su ticket promedio a U$S 116.592 (frente a los U$S 103.839 de 2025). La demanda de vivienda unifamiliar en barrios privados y zonas residenciales consolidadas empujó con fuerza, al punto de que una casa promedio equivale hoy a casi 1,7 departamentos. Departamentos : mantuvieron un comportamiento predecible y defensivo, con una suba interanual del 3,4% que llevó el valor de cierre a un promedio de U$S 67.349, calcando de este modo el promedio general de toda la provincia. Continúan siendo el activo más líquido y estándar de la plaza mendocina.

: mantuvieron un comportamiento predecible y defensivo, con una suba interanual del 3,4% que llevó el valor de cierre a un promedio de U$S 67.349, calcando de este modo el promedio general de toda la provincia. Continúan siendo el activo más líquido y estándar de la plaza mendocina. Locales comerciales y otros segmentos: los locales mostraron un salto significativo en los registros del monitor (pasando de un promedio de U$S 43.000 a U$S 161.600), mientras que los galpones promedian U$S 137.667 impulsados por la logística (+4,5%) y las fincas defienden el valor más alto con U$S 181.800, reflejando una leve corrección del -3,7% propia de los ciclos agrícolas.

La tierra como refugio: el boom de los lotes accesibles

En la base de la pirámide de transacciones, los lotes se consolidaron como la tipología más vendida en cantidad de operaciones en el territorio provincial. Con una suba moderada del 4,2% interanual, operan con un ticket promedio de U$S 35.808.

Esta alternativa se afianzó firmemente como la "caja de ahorro" predilecta de la clase media, permitiendo canalizar ahorros de manera progresiva y dolarizar pesos a la espera de futuros proyectos de construcción en suelo mendocino.

"El ladrillo mendocino fue un refugio extraordinario para el ahorro, recuperando casi 30 puntos en moneda dura desde los mínimos de 2023. Quien confió en el inmueble ganó en tranquilidad y en patrimonio", cerró Righi.