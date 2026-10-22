La inmobiliaria le gana al "dueño vende" en el mercado de la compraventa de propiedades

La actualización de los valores de los alquileres está por encima del valor de mercado aseguró Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza.

Inmobiliarias, también a la hora de comprar

El informe también resalta el accionar de los compradores. Según el Monitor, 25,4% de las operaciones de compraventa registradas en la base analizada se realiza con intervención de una inmobiliaria en la compra.

El porcentaje equivale a 1 de cada 4 operaciones y pone sobre la mesa una tendencia que empieza a modificar el esquema tradicional: la contratación de un profesional que asesore específicamente a quien busca comprar.

El dueño directo, una modalidad minoritaria en Mendoza

Los datos de oferta del Monitor Inmobiliario muestran que 97% de las propiedades publicadas en Mendoza se comercializa a través de inmobiliarias, frente a 3% de publicaciones de dueño directo.

El relevamiento se elaboró con datos de Zonaprop para Mendoza al 20 de octubre de 2026. Como referencia, el mismo gráfico ubica la intermediación inmobiliaria en 98,8% a nivel nacional, con 1,2% de publicaciones directas.

El desafío para las inmobiliarias no pasa solamente por publicar propiedades en internet, sino por el valor que pueden aportar durante el proceso.

La diferencia entre ambos mercados es acotada, pero el resultado va en contra de la idea de que los portales digitales y las nuevas herramientas tecnológicas están desplazando a los intermediarios.

La publicación de un aviso es apenas una porción del proceso de venta de una propiedad. La negociación, la documentación y los aspectos legales de la operación también forman parte de una transacción que involucra sumas importantes de dinero.

En ese escenario, el desafío para las inmobiliarias no pasa solamente por publicar propiedades en internet, sino por el valor que pueden aportar durante el proceso.

El uso del personal shopper inmobiliario

La otra novedad que pone en discusión el Monitor Inmobiliario es el papel del profesional que trabaja para quien compra una propiedad.

En el esquema más habitual, una persona busca avisos, coordina visitas y negocia con la inmobiliaria que comercializa el inmueble. Sin embargo, el comprador puede contratar a un asesor propio para que lo acompañe durante la búsqueda y defienda sus intereses.

Otra novedad es el papel del profesional que trabaja para quien compra una propiedad.

La figura, conocida como personal shopper inmobiliario, tiene como objetivo encontrar propiedades que se ajusten a las necesidades y al presupuesto del cliente, comparar alternativas y acompañar la negociación.

Su tarea también puede incluir la revisión de documentación, títulos, planos y posibles deudas, además de la detección de cuestiones que requieran una evaluación técnica o legal antes de avanzar con la compra.

La diferencia central está en a quién representa el profesional: en lugar de intervenir desde la comercialización de una propiedad determinada, su trabajo se orienta a las necesidades de quien busca comprar.

Una nueva forma de buscar casa

El dato de 25,4% de operaciones con intervención inmobiliaria en la compra abre una pregunta sobre cómo se están tomando las decisiones en el mercado mendocino.

La búsqueda de una vivienda suele comenzar con avisos en portales y recorridos por distintas propiedades. Pero elegir un inmueble implica comparar precios, ubicación, estado de conservación y documentación, además de evaluar si las condiciones de la operación son convenientes.

Elegir un inmueble implica comparar precios, ubicación, estado de conservación y documentación.

Contar con un asesor propio es una alternativa para quienes buscan delegar parte de ese proceso en un profesional.

Con los datos de oferta y demanda, el Monitor Inmobiliario busca mostrar dos dimensiones de un mismo mercado: la fuerte presencia de intermediarios en la publicación de propiedades y la aparición de nuevas formas de asesoramiento para concretar una compra.