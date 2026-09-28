Una de cada cuatro viviendas en venta ya es apta para crédito hipotecario

Con más viviendas aptas para crédito hipotecario, se espera agilizar los plazos de compra-venta.

Dónde están las viviendas aptas para crédito hipotecario

La evolución no fue igual para todos los inmuebles. Dentro de las propiedades aptas para crédito hipotecario, las casas tienen una participación mayor que los departamentos y fueron las que más crecieron durante el período analizado.

También hubo diferencias según el departamento. Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras fueron los que impulsaron el crecimiento de la oferta apta para crédito, con aumentos superiores a 20%.

Las Heras fue el departamento donde más creció este segmento. En Ciudad, en cambio, la cantidad se mantuvo estable, aunque Capital continúa liderando por participación: cerca de 3 de cada 10 propiedades publicadas son aptas para crédito hipotecario.

Guaymallén y Godoy Cruz tuvieron una disminución en la cantidad de avisos de propiedades aptas para préstamos bancarios.

La evolución no fue igual para todos los inmuebles. Dentro de las propiedades aptas para crédito hipotecario, las casas tienen una participación mayor que los departamentos y fueron las que más crecieron durante el período analizado.

El crédito hipotecario gana peso en la oferta de Cuyo

El crecimiento de la oferta de viviendas aptas para crédito hipotecario también se notó en San Juan, aunque allí la oferta inmobiliaria creció 130% entre enero y agosto, al pasar de 299 a 689 propiedades en venta.

Dentro de ese universo, las viviendas aptas para crédito llegaron a 111, con un crecimiento cercano al 61%.

Los nuevos créditos hipotecarios que preparan los bancos

La primera licitación del programa impulsado con dineros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES ya se realizó en los primeros días de septiembre. El Banco Central recibió ofertas de 18 entidades por más de $258.000 millones y adjudicó los primeros $200.000 millones destinados a fondear nuevas líneas de créditos hipotecarios.

Los bancos que accedieron a estos fondos deberán ofrecer préstamos hipotecarios de al menos 15 años, con una tasa máxima de UVA + 7,5% anual. El monto máximo por persona será de 150.000 UVA, que según la cotización consignada por Clarín equivale a unos $315 millones. Los créditos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una primera vivienda.

Según las estimaciones del gobierno nacional, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias. Las primeras líneas bajo estas condiciones podrían comenzar a estar disponibles entre octubre y noviembre.