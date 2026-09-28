Con un dólar oficial estable, el blue volvió a subir y el riesgo país llegó a su récord en 2026

En contraste, el Contado con Liquidación (CCL) operó al alza y luego cayó levemente. Igualmente sigue como la cotización libre más elevada del mercado, al cerrar en los $1.621,45 en promedio.

En el segmento oficial, el dólar minorista volvió a cerrar en $1.545 en la pizarra del Banco Nación, aunque en otros tocó los $1.555. Así, el dólar tarjeta subió 0,18% antes de tocar los $2.018,95.

JP Morgan ajustó el riesgo país para Argentina, lo que hizo caer los bonos y encarece el costo del crédito soberano y para inversiones Archivo

Qué pasó con el dólar mayorista y el riesgo país

Por su parte, el dólar mayorista avanzó moderadamente hasta colocarse cerca de las pantallas bancarias de referencia, a casi $1.525 y con escasas compras del Banco Central.

Pero lo preocupante fue la caída de bonos soberanos en dólares, tanto en la plaza local como en Wall Street. Esta sangría impactó directamente en el riesgo país, el indicador que elabora JP Morgan, que volvió a mostrar una tendencia alcista.

Para los analistas, el riesgo electoral se hace sentir en el indicador. Y si bien está lejos de una zona roja, encarece el crédito para Argentina y ensombrece las expectativas de rentabilidad de los proyectos de inversión en el país.

En 2 meses el riesgo país trepó más de 200 puntos. Desde un piso de 402 puntos en julio, superó los 640 puntos básicos. Y JP Morgan, responsable de medirlo, recortó sus expectativas de crecimiento para Argentina en 2027.

Por qué sube el riesgo país

Sin embargo, el riesgo país está todavía a mitad de camino del récord registrado durante el gobierno de Milei. Hasta ahora el más alto de la gestión fue de 2.102 puntos básicos, alcanzado el 9 de enero de 2024.

Fue tras aprobarse la polémica Ley Bases. Y con una inflación galopante que según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC llegó al 25,5% en diciembre de 2023 y se encaminaba a superar el 20% en enero.

¿Por qué sube? Entre las causas están el deterioro económico de agosto, dudas sobre acumulación de reservas para 2027 y las mayores tasas en EE. UU. Además, el aumento del riesgo político electoral presiona sobre los bonos soberanos.

De hecho, del alza reciente, 30 puntos responden al frente global y más de 120 a factores internos. El análisis prevé que el piso del indicador seguirá en aumento y que la cercanía del calendario electoral pesará cada vez más sobre el mercado.