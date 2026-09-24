Pidió un reembolso, le dieron millones de dólares por error y se los gastó con su esposa

Las alarmas del banco recién se encendieron durante una revisión contable periódica, momento en el que se constató el faltante y se radicó la denuncia penal correspondiente.

Cuando la justicia ordenó el congelamiento inmediato de los activos, la pareja ya había montado una maniobra para fugarse al exterior. Tal fue el alcance del caso, que Interpol emitió una orden de captura internacional.

El caso termino siendo llevado a la pantalla grande.

En mayo de 2010, después de 20 meses huyendo, uno de ellos decidió volver a Nueva Zelanda para entregarse. El otro integrante de la pareja terminó detenido y extraditado en Hong Kong.

De los lujos a la cárcel y el cine

De hecho, la historia de esta pareja se convirtió en una película: Runaway Millionaires, estrenada en 2019 y basada en el relato de Hurring sobre lo que sucedió.

"Runaway Millionaires" es la historia real de Leo Gao y Kara Hurring, una pareja de Nueva Zelanda que huyó del país con 10 millones de dólares depositados por error en su cuenta bancaria en 2009", reza la descripción principal de la cinta cuando uno la busca en internet.