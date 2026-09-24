Pidió un reembolso, le dieron millones de dólares por error y se los gastó con su esposa

Una pareja terminó convertida en millonaria de la noche a la mañana tras recibir por equivocación una gran cifra de dólares en su cuenta bancaria. Lejos de reportar el fallo decidieron encarar una vida de lujos que los llevó directo a la cárcel y a las pantallas de cine.
El hecho ocurrió cuando el hombre solicitó un trámite cotidiano de acreditación de fondos. Al descubrir el descomunal saldo en la pantalla, la tentación venció a la prudencia: en lugar de alertar sobre la inconsistencia, la pareja decidió ejecutar un plan para vaciar la cuenta antes de que se detectara el error.
Meses de gastos y una vida millonaria
Durante meses, el matrimonio protagonizó una seguidilla de gastos desmedidos que incluyó la compra de propiedades de alta gama, vehículos importados, viajes de primera clase, joyas y noches maratónicas en casinos.
Las alarmas del banco recién se encendieron durante una revisión contable periódica, momento en el que se constató el faltante y se radicó la denuncia penal correspondiente.
Cuando la justicia ordenó el congelamiento inmediato de los activos, la pareja ya había montado una maniobra para fugarse al exterior. Tal fue el alcance del caso, que Interpol emitió una orden de captura internacional.
En mayo de 2010, después de 20 meses huyendo, uno de ellos decidió volver a Nueva Zelanda para entregarse. El otro integrante de la pareja terminó detenido y extraditado en Hong Kong.
De los lujos a la cárcel y el cine
De hecho, la historia de esta pareja se convirtió en una película: Runaway Millionaires, estrenada en 2019 y basada en el relato de Hurring sobre lo que sucedió.
"Runaway Millionaires" es la historia real de Leo Gao y Kara Hurring, una pareja de Nueva Zelanda que huyó del país con 10 millones de dólares depositados por error en su cuenta bancaria en 2009", reza la descripción principal de la cinta cuando uno la busca en internet.
En pocas palabras
- Pareja millonaria: recibieron millones de dólares por error bancario y gastaron el dinero.
- Fuga y detención: huyeron, pero fueron capturados; uno se entregó en Nueva Zelanda y el otro en Hong Kong.
- Historia cinematográfica: el caso inspiró la película "Runaway Millionaires" estrenada en 2019.