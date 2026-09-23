Con el dólar oficial estable, el blue se acercó a su récord

El mercado cambiario cerró la rueda del miércoles 23 de septiembre signada por la volatilidad y tensión en las cotizaciones libres. De hecho, el dólar blue cerró a $1.560, apenas a $10 de su récord, en una tendencia que acompañaron los financieros, y con el dólar minorista como el único tipo inalterable a lo largo de la jornada.
En un escenario donde la demanda de cobertura privada se mantiene firme, el dólar informal o blue registró un avance de $5, lo que representa una variación de 0,32%. Y se acerca a su máximo precio en lo que va del 2026, que fue de $1.570 alcanzado el 30 de julio.
Por su parte, el dólar minorista siguió estable en $1.535. Y completó 7 ruedas consecutivas sin cambios desde el 16 de septiembre, cuando registró su última suba ($5).
Con estos valores, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se ubicó holgadamente por encima del 8%. Pero condicionada por la mayor cautela de los inversores ante la dinamización de los precios en el mercado secundario, que tuvo en el blue la cotización más dinámica de los últimos días.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En tanto, el dólar tarjeta, con una suba de 0,13%, tocó los $2.006,42. Fue su nuevo valor para la venta, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.
Asimismo, las opciones financieras (el Contado con Liquidación (CCL) y el dólar MEP) operaron con incrementos moderados en medio de intervenciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que lograron sumar reservas en montos mínimos.
En la plaza bursátil, con el sesgo alcista los tipos de cambio vinculados a la compraventa de bonos operaron con movimientos mixtos que incluyeron al dólar mayorista:
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Dólar MEP (Bolsa): cotizó en torno a los $1.537,60 para la compra y $1.542,90 para la venta, tras un avance del 0,47%. Las maniobras de arbitraje e intervención en la liquidación de bonos soberanos ayudaron a amortiguar presiones mayores sobre esta cotización.
Dólar Contado con Liqui (CCL): finalizó la jornada un 0,70% arriba, para posicionarse en los $1.606,80 para la compra y $1.609,44 para la venta. De este modo, la opción utilizada para la fuga y giro de divisas al exterior se consolida como la cotización de mayor valor en el abanico financiero regular.
Dólar cripto: las plataformas que transaccionan stablecoins (como USDC o USDT) operaron en niveles cercanos a los $ 1.605,00, sirviendo como termómetro del mercado durante el cierre del horario bancario.
Dólar mayorista: se negoció con leves ajustes en la punta vendedora, estableciéndose en $ 1.516, producto de una suba de $2. Eso motivó una compra marginal de divisas por parte del Banco Central (sólo U$S6 millones).
En pocas palabras
- Dólar blue: se acercó a su récord histórico al cerrar a $1.560.
- Dólar minorista: se mantuvo estable en $1.535 por séptima rueda consecutiva.
- Dólar MEP y CCL: finalizaron la jornada con incrementos moderados, cerrando a $1.542,90 y $1.607,10 respectivamente.