Con el dólar oficial estable, el blue se acercó a su récord

Con una leve suba del dólar mayorista, el Banco Central apenas compró U$S6 millones en divisas.

Con estos valores, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se ubicó holgadamente por encima del 8%. Pero condicionada por la mayor cautela de los inversores ante la dinamización de los precios en el mercado secundario, que tuvo en el blue la cotización más dinámica de los últimos días.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En tanto, el dólar tarjeta, con una suba de 0,13%, tocó los $2.006,42. Fue su nuevo valor para la venta, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

Asimismo, las opciones financieras (el Contado con Liquidación (CCL) y el dólar MEP) operaron con incrementos moderados en medio de intervenciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que lograron sumar reservas en montos mínimos.

En la plaza bursátil, con el sesgo alcista los tipos de cambio vinculados a la compraventa de bonos operaron con movimientos mixtos que incluyeron al dólar mayorista:

Dólar MEP (Bolsa): cotizó en torno a los $1.537,60 para la compra y $1.542,90 para la venta , tras un avance del 0,47%. Las maniobras de arbitraje e intervención en la liquidación de bonos soberanos ayudaron a amortiguar presiones mayores sobre esta cotización.

Dólar Contado con Liqui (CCL): finalizó la jornada un 0,70% arriba, para posicionarse en los $1.606,80 para la compra y $1.609,44 para la venta . De este modo, la opción utilizada para la fuga y giro de divisas al exterior se consolida como la cotización de mayor valor en el abanico financiero regular.

Dólar cripto: las plataformas que transaccionan stablecoins (como USDC o USDT) operaron en niveles cercanos a los $ 1.605,00 , sirviendo como termómetro del mercado durante el cierre del horario bancario.

Dólar mayorista: se negoció con leves ajustes en la punta vendedora, estableciéndose en $ 1.516, producto de una suba de $2. Eso motivó una compra marginal de divisas por parte del Banco Central (sólo U$S6 millones).