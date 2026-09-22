Con el dólar oficial planchado, volvieron a subir el dólar blue y el riesgo país

El dólar mayorista sigue planchado en los $1.514, con las reservas del Banco Central en baja por el pago de obligaciones y sin compra de divisas

Entre los paralelos, el blue subió hasta los $1.555 y recuperó su nivel de la semana pasada. De esa manera marcó el ritmo de una dinámica alcista, a la inversa de un lunes en el que la mayoría de las cotizaciones del dólar fue en baja.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista finalizó sin cambios en $1.514 y con bajos niveles de absorción de divisas por parte del Banco Central, pese a las exportaciones récords de la agroindustria. Así la divisa se ubicó entre las bandas cambiarias fijadas por el BCRA en un piso de $728,39 y un techo o banda máxima de intervención de $1.908,79.

Entre los financieros, el MEP se ubica en los $1.535,45 (0,14%). Por su parte, el contado con liquidación (CCL) trepó 1,4% hasta los $1.599,20, una suba que lo confirmó como la cotización más elevada luego del dólar tarjeta.

Los futuros del dólar cotizaron con avances hasta noviembre y después comenzaron a descender. A diciembre, el dólar se ubica en $1.603,5, una proyección que llega cuando las reservas del Central, que se alejó de su posición compradora, cayeron más de U$S200 millones (U$S49.803 millones).

En Nueva York, Caputo le prometió a los inversores "reformas más rápidas". La reacción de los mercados fue la suba del riesgo país y de la mayoría de las cotizaciones del dólar

Habló Caputo y subió el riesgo país

En medio de la volatilidad que hizo caer los títulos públicos hasta 1,3%, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con inversores en Nueva York. Y lejos de lograr resultados positivos, tras el encuentro las acciones y los bonos argentinos cayeron más fuerte y el riesgo país superó los 550 puntos básicos.

Ese comportamiento hizo que el índice soberano que mide JP Morgan y encarece el costo del crédito internacional para el país tocó su mayor valor en 4 meses. La última vez que había perforado los 550 puntos fue el 20 de mayo, y ahora, también sumada la suba en la tasa de interés por parte de la Fed y un contexto internacional negativo, volvió a subir.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, con Globant como la peor performance, con un retroceso de 1,5%. En tanto, los papeles de YPF (1%), Telecom (1,2%) y Central Puerto (1,6%) son los que lideran las alzas.

En el plano local, sólo subió levemente el Merval (0,1%) hasta los 3.003.373 puntos, para cotizar a U$S1.881. La Bolsa porteña opera con disparidades, con ganancias de hasta un 3% (Transportadora de Gas del Norte) mientras que las pérdidas alcanzan un 1,6% (IRSA).

Con ese contexto, Caputo se reunió con inversores justamente en la sede del JP Morgan para explicarles el avance de su plan económico. Les planteó que "las reformas irían más rápido" en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso, pero aparentemente sus palabras no convencieron a los mercados.