El dólar cerró la semana en el sube y baja: otra caída del blue y el mayorista arriba

El dólar tarjeta siguió arriba de los $2.000

Así, la brecha con la cotización del dólar minorista oficial del Banco Nación sigue comprimiéndose y llegó a $15. También con el resto de los bancos, cuyas pizarras terminaron la jornada en una inusual paridad.

Por su parte, el dólar tarjeta se mantuvo arriba de los $2.003,54, con los recargos e impuestos vigentes.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el segmento financiero, el dólar MEP avanzó moderadadamente al ritmo de títulos públicos y la demanda corporativa de fin de mes. Operó en leve alza hasta situarse en la zona de los $1.536 según los plazos de liquidación.

Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) consolidó un piso sobre los $1.601,95 tras una suba de 0,41%. Así los dólares bursátiles continúan en relativa calma sin generar presiones adicionales sobre la curva de rendimientos.

El dólar mayorista, a su turno, se apreció $4,50 y se ubicó en $1.514,50.

Los operadores coinciden en señalar que la estabilidad en la curva cambiaria responde a un contexto de oferta de divisas coordinada y a la cautela de los inversores frente a la tasa de interés y los vencimientos de deuda inmediatos.

El volumen operado en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) reflejó un ritmo controlado en demanda para importaciones, mientras que el Banco Central mantiene su esquema de intervención sin grandes sobresaltos en reservas internacionales.