El dólar cerró la semana en el sube y baja: otra caída del blue y el mayorista arriba

La rueda de este viernes 18 de septiembre finalizó con un dólar minorista estable en $1.535, y altibajos en el resto de las cotizaciones. Particularmente el dólar blue, que perdió otros $5, y otra suba del mayorista que lo dejó arriba de los $1.514.
En un escenario caracterizado por un monitoreo constante del flujo de divisas y la liquidez en pesos, los dólares financieros registraron movimientos moderados, en tanto que la cotización informal mantuvo la tónica de los últimos días.
El dólar blue operó con volumen acotado para asentarse en los $1.550 a la venta. En plazas provinciales como Mendoza, la divisa cerró en torno a los $1.556.
Así, la brecha con la cotización del dólar minorista oficial del Banco Nación sigue comprimiéndose y llegó a $15. También con el resto de los bancos, cuyas pizarras terminaron la jornada en una inusual paridad.
Por su parte, el dólar tarjeta se mantuvo arriba de los $2.003,54, con los recargos e impuestos vigentes.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el segmento financiero, el dólar MEP avanzó moderadadamente al ritmo de títulos públicos y la demanda corporativa de fin de mes. Operó en leve alza hasta situarse en la zona de los $1.536 según los plazos de liquidación.
Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) consolidó un piso sobre los $1.601,95 tras una suba de 0,41%. Así los dólares bursátiles continúan en relativa calma sin generar presiones adicionales sobre la curva de rendimientos.
El dólar mayorista, a su turno, se apreció $4,50 y se ubicó en $1.514,50.
Los operadores coinciden en señalar que la estabilidad en la curva cambiaria responde a un contexto de oferta de divisas coordinada y a la cautela de los inversores frente a la tasa de interés y los vencimientos de deuda inmediatos.
El volumen operado en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) reflejó un ritmo controlado en demanda para importaciones, mientras que el Banco Central mantiene su esquema de intervención sin grandes sobresaltos en reservas internacionales.
En pocas palabras
- Moneda informal: el dólar blue perdió otros $5, cerrando a $1.550 en CABA.
- Cotizaciones: el dólar mayorista subió a $1.514,50 mientras el minorista se mantuvo estable en $1.535.
- Financieros: los dólares MEP y CCL operaron con movimientos moderados, sin generar presiones adicionales.