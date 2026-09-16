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Mercado cambiario

Tras 5 ruedas de quietud, volvió a subir el dólar oficial en el Banco Nación

El dólar minorista sumó $5 en Banco Nación y cerró a $1.535, mientras que el blue se mantuvo en $1.560. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Con el blue estable, el dólar oficial rompió la inercia de los días anteriores con una suba este miércoles 16 de septiembre.

Con el blue estable, el dólar oficial rompió la inercia de los días anteriores con una suba este miércoles 16 de septiembre.

El mercado cambiario cerró este miércoles 16 con subas tanto del dólar minorista como el mayorista luego de varias ruedas. Mientras el tipo de cambio oficial sumó $5 en Banco Nación, la divisa mayorista superó los $1.513 al final de una jornada en la que el dólar blue se mantuvo estable.

En una rueda operativa con tendencia alcista, el dólar formal finalizó el día vendiéndose a $1.535. Aunque en otras entidades, como el ICBC y varios bancos provinciales, llegó a tocar los $1.540 al cabo de la primera ronda de las últimas 5 que rompió la inercia de la estabilidad en el valor del dólar.

Ese precio impulsó al dólar turista o tarjeta arriba de los $2.000. La cotización de referencia para consumos en el exterior y también pago de plataformas tocó los $2.002,45 en promedio, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

Por el lado del circuito informal, el dólar blue operó sin grandes cambios y cerró en la city porteña a $1.560 para la venta. En Mendoza, la divisa informal cotizó a $1.564 para la venta, mientras que en plazas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe llegó incluso a $1.576.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En paralelo, el dólar mayorista subió $7 en promedio respecto de la jornada previa y cerró ubicándose en $1.513,50 para la venta. De esa manera, la divisa usada para comercio exterior también alteró la quietud de las 4 jornadas anteriores, alternada con algunas tenues bajas.

Frente a ese comportamiento, el Banco Central acomodó las bandas cambiarias dentro del régimen de administración del mercado. La mínima o piso quedó en $731,49, mientras que la banda máxima o techo se ubicó en $1.900,87.

Finalmente, en el mercado bursátil los dólares financieros operaron estables: el dólar MEP cerró en torno a los $1.537,28, producto de una suba de 0,22%. Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó $1.601,90. Así, la brecha cambiaria se reacomoda en un escenario de seguimiento constante por parte de ahorristas e inversores.

Todo se da en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa un proyecto de presupuesto 2027 con variables lógicamente ajustadas, entre ellas la pauta inflacionaria y un tipo de cambio esperado de $1.800.

En pocas palabras

  • Suba del dólar: el dólar minorista sumó $5, cerrando a $1.535; el mayorista superó los $1.513.
  • Dólar blue estable: la divisa informal se mantuvo en $1.560 para la venta en la city porteña.
  • Dólar tarjeta: la cotización para consumos en el exterior superó los $2.000 con recargo impositivo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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