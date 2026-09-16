Tras 5 ruedas de quietud, volvió a subir el dólar oficial en el Banco Nación

Por el lado del circuito informal, el dólar blue operó sin grandes cambios y cerró en la city porteña a $1.560 para la venta. En Mendoza, la divisa informal cotizó a $1.564 para la venta, mientras que en plazas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe llegó incluso a $1.576.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En paralelo, el dólar mayorista subió $7 en promedio respecto de la jornada previa y cerró ubicándose en $1.513,50 para la venta. De esa manera, la divisa usada para comercio exterior también alteró la quietud de las 4 jornadas anteriores, alternada con algunas tenues bajas.

Frente a ese comportamiento, el Banco Central acomodó las bandas cambiarias dentro del régimen de administración del mercado. La mínima o piso quedó en $731,49, mientras que la banda máxima o techo se ubicó en $1.900,87.

Finalmente, en el mercado bursátil los dólares financieros operaron estables: el dólar MEP cerró en torno a los $1.537,28, producto de una suba de 0,22%. Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó $1.601,90. Así, la brecha cambiaria se reacomoda en un escenario de seguimiento constante por parte de ahorristas e inversores.

Todo se da en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa un proyecto de presupuesto 2027 con variables lógicamente ajustadas, entre ellas la pauta inflacionaria y un tipo de cambio esperado de $1.800.