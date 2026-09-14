Con un dólar minorista quieto y el resto en sube y baja, el dólar blue volvió a acercarse al récord

En una nueva jornada financiera, el mercado cambiario operó con un dólar minorista estable y comportamientos mixtos. El dólar blue registró un incremento del 0,65%, que lo dejó en $1.555, cerca de su récord este año.
En la pizarra del Banco Nación el dólar se mantuvo en calma a $1.530 por segunda rueda consecutiva. Y acumula 6 de las 10 jornadas en lo que va de septiembre al mismo valor, con leves subas y bajas de $5.
Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, que se ubicaba en la zona de los $1.990 para la venta, tuvo un repunte sobre el final. Así, cerró arriba de los $2.000 con el recargo impositivo del 30% incluido.
Por su parte, el blue, al llegar a $1.555, quedó a tiro de su récord en lo que va del año que fue $1.560, valor alcanzado a fines de agosto.
Asi cerraron las distintas cotizaciones del dólar
El detalle del comportamiento de las distintas variantes del tipo de cambio al cierre de las operaciones financieras presentó los siguientes valores:
-
Dólar BNA (Oficial): Finalizó sin variantes (0,00%) a $1.530,00 para la venta y $1.480,00 para la compra.
Dólar Blue: Avanzó un 0,65%, y cerró a $1.555,00 para la venta y $1.535,00 para la compra.
Dólar MEP: Registró un incremento y cotizó firme en la zona de los $1.534,20, .
Dólar Contado con Liquidación (CCL): Retrocedió un 0,05%, cerrando en $1.596,81 para la venta y $1.594,02 para la compra.
Dólar Mayorista: Cedió apenas 0,03%, hasta tocar los $1.507,50 para la venta.
Dólar Tarjeta: Se mantenía estable y repuntó sobre el cierre para llegar a $2.000,40 para la venta.
Análisis del mercado: el dólar como cobertura
De acuerdo a los especialistas, la jornada estuvo marcada por movimientos selectivos de cobertura y reacomodamiento de carteras, otra vez con tendencia a la dolarización.
Mientras eso pasa, el Gobierno apostó a una nueva licitación para inyectar liquidez y hacerse de divisas en un contexto en el que se ralentizó la liquidación de exportaciones
El impulso del dólar informal se concentró hacia el tramo final de la rueda, en un contexto donde el dólar MEP acompañó con ligeras subas ante la demanda de inversores minoristas. El llamado dólar Bolsa sumó $16, más de 1% en la rueda.
Por el contrario, el CCL cedió levemente terreno impulsado por la liquidez corporativa. En el segmento oficial, la pauta del Banco Nación no registró modificaciones, manteniendo la estabilidad dentro de los parámetros previstos para la jornada.
En pocas palabras
- Dólar blue: Avanzó 0,65% y cerró a $1.555, cerca de su récord anual.
- Dólar oficial: Se mantuvo estable en $1.530, sin variantes por segunda rueda consecutiva.
- Dólar tarjeta: Tuvo un repunte al cierre y superó los $2.000 con impuestos incluidos.