Con un dólar minorista quieto y el resto en sube y baja, el dólar blue volvió a acercarse al récord

Por su parte, el blue, al llegar a $1.555, quedó a tiro de su récord en lo que va del año que fue $1.560, valor alcanzado a fines de agosto.

El dólar se mantiene a un valor estable en el arranque de la semana financiera.

Asi cerraron las distintas cotizaciones del dólar

El detalle del comportamiento de las distintas variantes del tipo de cambio al cierre de las operaciones financieras presentó los siguientes valores:

Dólar BNA (Oficial): Finalizó sin variantes (0,00%) a $1.530,00 para la venta y $1.480,00 para la compra.

Dólar Blue: Avanzó un 0,65%, y cerró a $1.555,00 para la venta y $1.535,00 para la compra.

Dólar MEP: Registró un incremento y cotizó firme en la zona de los $1.534,20, .

Dólar Contado con Liquidación (CCL): Retrocedió un 0,05%, cerrando en $1.596,81 para la venta y $1.594,02 para la compra.

Dólar Mayorista: Cedió apenas 0,03%, hasta tocar los $1.507,50 para la venta.

Dólar Tarjeta: Se mantenía estable y repuntó sobre el cierre para llegar a $2.000,40 para la venta.

Análisis del mercado: el dólar como cobertura

De acuerdo a los especialistas, la jornada estuvo marcada por movimientos selectivos de cobertura y reacomodamiento de carteras, otra vez con tendencia a la dolarización.

Mientras eso pasa, el Gobierno apostó a una nueva licitación para inyectar liquidez y hacerse de divisas en un contexto en el que se ralentizó la liquidación de exportaciones

El impulso del dólar informal se concentró hacia el tramo final de la rueda, en un contexto donde el dólar MEP acompañó con ligeras subas ante la demanda de inversores minoristas. El llamado dólar Bolsa sumó $16, más de 1% en la rueda.

Por el contrario, el CCL cedió levemente terreno impulsado por la liquidez corporativa. En el segmento oficial, la pauta del Banco Nación no registró modificaciones, manteniendo la estabilidad dentro de los parámetros previstos para la jornada.