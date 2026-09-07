Con el dólar minorista estable, volvieron a subir el blue y el resto de las cotizaciones

La segunda semana de septiembre arrancó con tendencia alcista en el mercado cambiario. Salvo el dólar oficial minorista, que este lunes 7 cerró sin cambios en $1.530 para la venta, el resto de las cotizaciones, con el blue a la cabeza, subió.
Luego de varios altibajos, el dólar paralelo sumó $5 para llegar a venderse en la city a $1.545. Y terminó ubicándose en un valor intermedio entre los financieros alternativos como el dólar MEP y el CCL (Contado con Liquidación), también en alza.
En el caso del mayorista, aunque tampoco estuvo ajeno a la tendencia que responde a una dolarización creciente de la cartera de inversiones, el aumento fue de sólo $3 en promedio. Pero le permitió mantenerse arriba de los $1.511.
Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para pago de consumos en el exterior y de servicios dolarizados como plataformas de streaming, perforó los $2.000. Y un leve repunte de 0,05% no fue suficiente para superar los $1.998,97, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias, incluido.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
El dólar mayorista cerró la jornada sin sobresaltos para el esquema de bandas de flotación que regula el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este lunes, el piso o banda mínima se fijó en $736,16 y el techo o banda máxima,$1.889,06.
Así, la divisa que tienen en cuenta los exportadores quedó a una brecha de 25% respecto al límite de intervención. Así, el BCRA adquirió US$23 millones durante la rueda inicial de la semana.
El dólar MEP o Bolsa también operó al alza y avanzó hasta los $1.528,21, tras una suba de $19,21 promedio. Eso equivalió a 1,28% a lo largo de la jornada.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló a $1.598,33, casi medio punto arriba. Y concluyó la ronda como el paralelo más cotizado.
En pocas palabras
- Dólar blue: subió $5 y cerró a $1.545, ubicándose entre los financieros.
- Dólar oficial: el minorista se mantuvo estable en $1.530 para la venta.
- Otras cotizaciones: dólar MEP y CCL tambien al alza; el dólar tarjeta rozó los $2.000. El mayorista, arriba de $1.511