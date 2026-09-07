Con el dólar minorista estable, volvieron a subir el blue y el resto de las cotizaciones

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para pago de consumos en el exterior y de servicios dolarizados como plataformas de streaming, perforó los $2.000. Y un leve repunte de 0,05% no fue suficiente para superar los $1.998,97, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias, incluido.

Pese a la suba generalizada de cotizaciones, el BCRA aprovechó la quietud del dólar mayorista para volver a comprar divisas.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista cerró la jornada sin sobresaltos para el esquema de bandas de flotación que regula el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este lunes, el piso o banda mínima se fijó en $736,16 y el techo o banda máxima,$1.889,06.

Así, la divisa que tienen en cuenta los exportadores quedó a una brecha de 25% respecto al límite de intervención. Así, el BCRA adquirió US$23 millones durante la rueda inicial de la semana.

El dólar MEP o Bolsa también operó al alza y avanzó hasta los $1.528,21, tras una suba de $19,21 promedio. Eso equivalió a 1,28% a lo largo de la jornada.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló a $1.598,33, casi medio punto arriba. Y concluyó la ronda como el paralelo más cotizado.