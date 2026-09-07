La millonaria cifra en dólares que Colapinto le dejó a Alpine tras su remontada en Monza

Tomando como parámetro el pozo distributivo y los coeficientes estipulados por la FIA, se estima que cada punto cosechado equivale aproximadamente a U$D 1.465.910.

Colapinto sigue demostrando buenos rendimientos en Alpine.

Bajo esa equivalencia matemática, el desempeño del argentino en la mítica pista italiana dio sus frutos: los dos puntos obtenidos con su noveno puesto significaron un ingreso estimado de 2.931.820 de dólares para Alpine.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la séptima posición, aportando otros 6 puntos equivalentes a 8.795.460 dólares.

En concreto y en conjunto, la dupla de la escudería le garantizó al equipo la impresionante suma de U$D 11.727.280 en un solo fin de semana de competencia.

El lugar de Colapinto en la tabla de posiciones

Gracias a esta destacada suma de puntos en territorio italiano, Franco Colapinto alcanzó las 21 unidades en la tabla de posiciones individual y afirma su lugar número 12 en el campeonato mundial de la Fórmula 1.

Por ahora, el nacido en Pilar sigue manteniéndose como una de las máximas figuras emergentes de la categoría y devolviendo con números la confianza depositada por el equipo Alpine.