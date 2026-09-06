Le arruinaron la fiesta a Rosario Central: Cóccaro le dio el empate en el clásico a Newell's sobre el final

Los dirigidos por Jorge Almirón ganaban durante gran parte del partido, pero sobre el final los rojinegros empataron con un gol, en principio anulado, que finalmente fue convalidado luego de ser revisado por el VAR.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Jaminton Campaz, la pelota quedó en el aire dentro del área y el defensor Gastón Ávila remató con un zurdazo de volea para clavarla en el ángulo superior derecho del arquero Josue Reinatti sobre el final del prier tiempo..

Cuando parecía que la partida terminaría en una nueva victoria del elenco local, apareció Matías Cóccaro, con algo de suspenso, para rescatar un punto a favor del equipo visitante. El ex delantero de Huracán de Parque de los Patricios recibió la pelota dentro del área, tras un pase Ignacio Ramírez, y punteó la pelota por debajo del arquero Conan Ledesma.

Lo que viene para Rosario Central y Newell's

Rosario Central visitará a Tigre el próximo domingo desde las 14:45, mientras que Newell’s recibirá a Vélez el viernes 11 de septiembre a partir de las 17:00, ambos correspondientes a la novena jornada del Torneo Clausura.