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FEDERAL A- REVÁLIDA

FADEP no pudo sumar de a tres contra Germinal de Rawson pero quedó como líder de la zona

Por la 7ª fecha de la Reválida -Zona B- del Torneo Federal A FADEP igualó de local con Germinal de Rawson. Cárcamo anotó para la visita y Zabaleta lo igualó

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Este es el equipo de FADEP que empató con Germinal de Rawson por la Reválida del Torneo Federal A.

Este es el equipo de FADEP que empató con Germinal de Rawson por la Reválida del Torneo Federal A.

Foto: Gentileza Prensa FADEP

En el marco de la 7ma fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A, FADEP igualó 1 a 1 como local ante Germinal de Rawson. El encuentro tuvo el arbitraje de Jonathan Correa. En una nueva presentación de local.

Federico Carcamo a los 26' del segundo tiempo abrió el marcador para el Verde de Rawson. Lo empató FADEP a los 41' con el tanto de Brian Zabaleta.

FADEP y Germinal de Rawson jugaron un duelo muy parejo en Russell, Maip&uacute;

FADEP y Germinal de Rawson jugaron un duelo muy parejo en Russell, Maipú

FADEP reaccionó a tiempo y se empató a Germinal de Rawson

El primer tiempo fue de trámite parejo, donde el conjunto de Russell, tuvo algunas ocasiones de gol, pero no pudo marcar la diferencia. En el complemento el elenco visitante en un contragolpe marcó la diferencia con Carcamo. Claro que el equipo de Diego Pozo reaccionó y empató Zabaleta a cuatro del final.

FADEP venía de ganarle como visitante al Atlético Club San Martín por 2 a 0. El equipo dirigido por Diego Pozo acumulaba dos triunfos consecutivos. Este domingo sumó un valioso punto como local.

Con este resultado el equipo mendocino quedó con 11 puntos. Y se ubica en el primer puesto de la tabla de posiciones, con 11 puntos, compartiendo la cima junto a San Martín y Deportivo Rincón con un partido más. A la próxima instancia clasifican los primeros cinco.

El &aacute;rbitro Jonathan Correa realiza el sorteo previo del partido, ante la mirada de los capitanes de FADEP y Germinal de Rawson.

El árbitro Jonathan Correa realiza el sorteo previo del partido, ante la mirada de los capitanes de FADEP y Germinal de Rawson.

Lo que viene para FADEP

Al equipo de la Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- le quedan dos fechas para que culmine esta fase. En la próxima jornada volverá a jugar como local ante Deportivo Rincón de Rincón de Los Sauces (Neuquén), y luego cerrará como visitante contra Guillermo Brown de Puerto Madryn

La Síntesis de FADEP vs. Germinal de Rawson

FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Ali, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Diego Tonetto, Lucas Ramírez; Diego Tonetto, Julián Pérez, Lautaro Taboada; Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Germinal de Rawson (1): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Laureano Sveruk, Nicolás Ríos; Alan Moreno; Thomas Oliveri, Kevin Lencina, Alex González, Gabriel Navarro;Guido y Damián De Hoyos. DT: Andrés Iglesias.

Goles: ST: 26' Carcamo (G), 42' Zabaleta (F)

Cambios: PT: 16' Nicolás Macarof por Ríos (G). 20' Brian Zabaleta y José Méndez por Tonetto y Taboada (F), Federico Carcamo y Gerónimo Núñez por Oliveri y Navarro (G) Tiago Venci por y Gonzalo Klusnener por J. Pérez y Soria J. Pérez (F) 34' Matías Navarro por F. Pérez (F) 35' Martín Pérez y Jorge Velázquez por González y De Hoyos (G)

Estadio: FADEP

Árbitro: Jonathan Correa

En pocas palabras

  • FADEP y Germinal: Empate 1-1 en la Reválida del Torneo Federal A.
  • Goles: Federico Carcamo abrió el marcador para la visita; Brian Zabaleta lo igualó para el local.
  • Posición: FADEP lidera la Zona B con 11 puntos, compartiendo la cima con otros dos equipos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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