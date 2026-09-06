FADEP no pudo sumar de a tres contra Germinal de Rawson pero quedó como líder de la zona

FADEP venía de ganarle como visitante al Atlético Club San Martín por 2 a 0. El equipo dirigido por Diego Pozo acumulaba dos triunfos consecutivos. Este domingo sumó un valioso punto como local.

Con este resultado el equipo mendocino quedó con 11 puntos. Y se ubica en el primer puesto de la tabla de posiciones, con 11 puntos, compartiendo la cima junto a San Martín y Deportivo Rincón con un partido más. A la próxima instancia clasifican los primeros cinco.

El árbitro Jonathan Correa realiza el sorteo previo del partido, ante la mirada de los capitanes de FADEP y Germinal de Rawson. Foto: Gentileza Prensa FADEP

Lo que viene para FADEP

Al equipo de la Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- le quedan dos fechas para que culmine esta fase. En la próxima jornada volverá a jugar como local ante Deportivo Rincón de Rincón de Los Sauces (Neuquén), y luego cerrará como visitante contra Guillermo Brown de Puerto Madryn

La Síntesis de FADEP vs. Germinal de Rawson

FADEP (1): Cristian Aracena; Nicolás Ali, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Diego Tonetto, Lucas Ramírez; Diego Tonetto, Julián Pérez, Lautaro Taboada; Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Germinal de Rawson (1): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Laureano Sveruk, Nicolás Ríos; Alan Moreno; Thomas Oliveri, Kevin Lencina, Alex González, Gabriel Navarro;Guido y Damián De Hoyos. DT: Andrés Iglesias.

Goles: ST: 26' Carcamo (G), 42' Zabaleta (F)

Cambios: PT: 16' Nicolás Macarof por Ríos (G). 20' Brian Zabaleta y José Méndez por Tonetto y Taboada (F), Federico Carcamo y Gerónimo Núñez por Oliveri y Navarro (G) Tiago Venci por y Gonzalo Klusnener por J. Pérez y Soria J. Pérez (F) 34' Matías Navarro por F. Pérez (F) 35' Martín Pérez y Jorge Velázquez por González y De Hoyos (G)

Estadio: FADEP

Árbitro: Jonathan Correa