El Cóndor voló alto en San Martín: FADEP se quedó con el choque de mendocinos y le ganó al Chacarero 2 a 0

El partido se tornaba de ida y vuelta, friccionado, y sin un claro dominador. Hasta que a los 22’ la visita logró ponerse en ventaja: una desinteligencia en el fondo del Albirrojo le permitió a Diego Tonetto centrar para Matías Persia, quien solo la empujó para el 0-1.

Con la derrota parcial, San Martín empezó a ganar metros e intentar igualar las acciones. Lo tuvo a los 25’, cuando Joaquín León recibió un centro desde la izquierda y definió de aire, haciendo lucir nuevamente a Aracena.

Sin embargo, cuando el Chacarero parecía recuperarse y mostrar un mejor juego, llegó el segundo golpe del Cóndor: Persia la paró en el área, giró y sacó un misil imposible para Rodríguez. 0-2 y al descanso.

En el complemento, San Martín apostó todo al descuento, dejando grandes espacios en la última línea. Fundación Amigos por el Deporte tomó nota de eso y jugó todo al contragolpe.

A los 6’, Leandro Soria escapó por izquierda, pisó el área y remató con fuerza, obligando al Cali Rodriguez a volar para evitar el gol.

Matías Persia lleva la pelota. El delantero marcó un doblete para FADEP. Foto: Prensa FADEP.

En esa ráfaga inicial, FADEP pudo convertir el tercero pero no fue efectivo: primero Rodríguez salvó un tiro de Soria y después el travesaño le negó el tanto a la visita.

El León parecía dormido y sin reacción. El juego no aparecía y el reloj se consumía. Recién a los 10’ Saucedo tuvo la primera clara, pero Aracena achicó bien y tapó el disparo.

FADEP jugó con el reloj, estiró el partido y le bajó el ritmo a San Martín. Más allá de que Abaurre movió el banco, no le pudo encontrar la vuelta.

FADEP se metió en la lucha por la cima de la Zona B

Con el triunfo, los dirigidos por Diego Pozo se meten de lleno en la pelea por liderar la zona B de la Reválida (San Martín sigue primero con 11 y FADEP alcanzó las 10 unidades). En la próxima, el Chacarero visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn, mientras que el Cóndor será anfitrión de Germinal de Rawson.

Síntesis

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz; Joaquín León, Ricardo Herensperger, Juan Mazzolo; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Ali, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Lucas Ramírez; Diego Tonetto, Julián Pérez, Lautaro Taboada; Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Goles: PT: 22’ y 43’ Matías Persia.

Cambios: ST 22' Nahuel Bernabé por Mateo Zapata y Exequiel Batistella por Joaquín León (SM), 25' Juan Pablo Zanón por Ricardo Herensperger y Juan José Almeida por Juan Manuel Mazzolo (SM).

Estadio: Atlético San Martín.

Árbitro: Franco Morón.