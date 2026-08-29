Como parte de la lucha contra la trata de personas, Mendoza acordó con la Nación un seguimiento local de las víctimas derivadas por la Justicia Federal para su reinserción social y al mundo del trabajo.
Trata de personas: Mendoza acompañará la reinserción de víctimas rescatadas por la Justicia Federal
La provincia acordó con Nación adoptar un protocolo para el seguimiento de víctimas de trata de personas. Casa temporal, contención psicológica y capacitación
En eso a grandes rasgos consiste el convenio firmado por el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, y su par de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Con este abordaje, la Provincia tomará la posta de la Justicia Federal, tras el rescate y primera asistencia, para asegurar que el acompañamiento se extienda hacia la reinserción social, comunitaria y el acceso a oportunidades laborales reales.
"La lucha contra la trata de personas exige una respuesta federal contundente, pero también una articulación aceitada con las provincias. La intervención de la Justicia Federal no se agota en el juzgamiento de los responsables", dijo Mahiques.
"Romper con el círculo de vulnerabilidad" de las víctimas
Mema aseguró que "el día después el Estado provincial debe estar más presente que nunca. Nos vamos a hacer cargo del acompañamiento continuo, brindando herramientas concretas para que cada víctima pueda reconstruir su vida".
Por su parte, la Directora de Derechos Humanos de Mendoza, Natalia Alonso, enfatizó la dimensión humana y social que requiere el nuevo protocolo. Y destacó que la asistencia debe adaptarse a la realidad individual de cada persona derivada.
"No podemos permitir que una persona quede a la deriva. Nos aseguraremos que tengan contención psicológica, acceso a la salud, vivienda temporal y posibilidad de capacitarse para el ámbito laboral y romper el círculo de vulnerabilidad."
El programa prevé crear una red interministerial que conecte servicios de atención de la Salud Pública y Desarrollo Social con las carteras de Trabajo y Producción. Hoy la provincia es la 3era con más denuncias de casos de trata de personas.
Capacitación e inclusión laboral
Asi, cada persona derivada por juzgados federales en Mendoza tendrá su ficha de seguimiento individualizada y un tutor institucional que facilitará su acceso a:
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Capacitaciones de oficio: Talleres de formación técnica adaptados a las demandas laborales del mercado local.
Programas de empleo: Intermediación con empresas del sector privado mediante incentivos y convenios de inclusión laboral.
Asistencia psicológica y social: Acompañamiento profesional continuo para el fortalecimiento emocional y la restitución de derechos básicos.
Con este nuevo esquema, Mendoza busca posicionarse como una provincia pionera en el abordaje pos-rescate de víctimas de trata de personas. Esto es, la restitución plena de derechos para propiciar el retorno a una vida plena.
En pocas palabras
- Mendoza acordó con Nación: Protocolo para el seguimiento de víctimas de trata de personas, asegurando reinserción social y laboral.
- Asistencia integral: Se brindará contención psicológica, acceso a salud, vivienda temporal y capacitación.
- Objetivo: Romper el círculo de vulnerabilidad y garantizar la restitución plena de derechos para las víctimas rescatadas.