Trata de personas: Mendoza acompañará la reinserción de víctimas rescatadas por la Justicia Federal

"La lucha contra la trata de personas exige una respuesta federal contundente, pero también una articulación aceitada con las provincias. La intervención de la Justicia Federal no se agota en el juzgamiento de los responsables", dijo Mahiques.

Natalia Alonso, directora de Derechos Humanos y su equipo, que coordinará la asistencia a las víctimas, junto al ministro Mema

"Romper con el círculo de vulnerabilidad" de las víctimas

Mema aseguró que "el día después el Estado provincial debe estar más presente que nunca. Nos vamos a hacer cargo del acompañamiento continuo, brindando herramientas concretas para que cada víctima pueda reconstruir su vida".

Por su parte, la Directora de Derechos Humanos de Mendoza, Natalia Alonso, enfatizó la dimensión humana y social que requiere el nuevo protocolo. Y destacó que la asistencia debe adaptarse a la realidad individual de cada persona derivada.

"No podemos permitir que una persona quede a la deriva. Nos aseguraremos que tengan contención psicológica, acceso a la salud, vivienda temporal y posibilidad de capacitarse para el ámbito laboral y romper el círculo de vulnerabilidad."

El programa prevé crear una red interministerial que conecte servicios de atención de la Salud Pública y Desarrollo Social con las carteras de Trabajo y Producción. Hoy la provincia es la 3era con más denuncias de casos de trata de personas.

Capacitación e inclusión laboral

Asi, cada persona derivada por juzgados federales en Mendoza tendrá su ficha de seguimiento individualizada y un tutor institucional que facilitará su acceso a:

Capacitaciones de oficio: Talleres de formación técnica adaptados a las demandas laborales del mercado local.

Programas de empleo: Intermediación con empresas del sector privado mediante incentivos y convenios de inclusión laboral.

Asistencia psicológica y social: Acompañamiento profesional continuo para el fortalecimiento emocional y la restitución de derechos básicos.

Con este nuevo esquema, Mendoza busca posicionarse como una provincia pionera en el abordaje pos-rescate de víctimas de trata de personas. Esto es, la restitución plena de derechos para propiciar el retorno a una vida plena.