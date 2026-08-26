En una resolución firmada en las últimas horas respecto al caso Loan Danilo Peña, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dictó una medida drástica respecto a la imputación por trata de personas, una de las principales hipótesis que guiaba el expediente.
Giro inesperado en el caso Loan Peña: la jueza tomó una decisión que nadie vio venir
La jueza que lleva el caso tomó una medida determinante. Las razones que impactan en distintos sospechosos
En concreto, la autoridad sobreseyó a los siete principales acusados por este delito en el caso, poniendo fin a una de las principales causas que explicaban la desaparición del niño.
Por qué la jueza sobreseyó a los acusados por trata de personas
Tras meses de intensos peritajes informáticos, escuchas telefónicas y entrecruzamientos, el juzgado determinó que no se lograron recolectar elementos de prueba suficientes que permitan acreditar la existencia de una red de trata de personas o un esquema organizado para el tráfico del niño.
Al haberse dictado previamente la falta de mérito sin que la fiscalía aportara nuevos indicios dentro de los plazos legales, la jueza aplicó el sobreseimiento definitivo por este delito en particular. Esta medida "beneficia" a las siguientes personas en la causa:
- Laudelina Peña
- María Victoria Caillava
- Carlos Guido Pérez
- Walter Maciel
- Antonio Bernardino Benítez
- Daniel "Fierrito" Ramírez
- Mónica del Carmen Millapi
- Francisco Amado Méndez
Cómo sigue la causa y cuál es la acusación principal
A pesar del sobreseimiento respecto a la trata de personas, la situación judicial de los detenidos está muy lejos de estar resuelta. El fallo de la magistrada no implica la libertad ni la desvinculación total de los acusados.
Por el contrario, la investigación principal continúa firme bajo la figura procesal de sustracción y ocultamiento de un menor, un delito que contempla penas de prisión efectiva igualmente severas.
Paralelamente, desde el Juzgado Federal remarcaron que el legajo enfocado exclusivamente en dar con el paradero de Loan sigue plenamente operativo.
De esta manera, continúan vigentes las alertas de búsqueda internacional emitidas a través de Interpol, los protocolos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En pocas palabras
- Giro Judicial: la jueza federal sobreseyó a siete acusados por trata de personas en el caso Loan Danilo Peña.
- Falta de pruebas: se determinó que no hay evidencia suficiente para sostener la hipótesis de trata de personas.
- Investigación continúa: la causa principal sigue activa por sustracción y ocultamiento de un menor.