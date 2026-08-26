Giro inesperado en el caso Loan Peña: la jueza tomó una decisión que nadie vio venir

La jueza Cristina Pozzer Penzo.

Al haberse dictado previamente la falta de mérito sin que la fiscalía aportara nuevos indicios dentro de los plazos legales, la jueza aplicó el sobreseimiento definitivo por este delito en particular. Esta medida "beneficia" a las siguientes personas en la causa:

Laudelina Peña

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez

Walter Maciel

Antonio Bernardino Benítez

Daniel "Fierrito" Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

Francisco Amado Méndez

Cómo sigue la causa y cuál es la acusación principal

A pesar del sobreseimiento respecto a la trata de personas, la situación judicial de los detenidos está muy lejos de estar resuelta. El fallo de la magistrada no implica la libertad ni la desvinculación total de los acusados.

Por el contrario, la investigación principal continúa firme bajo la figura procesal de sustracción y ocultamiento de un menor, un delito que contempla penas de prisión efectiva igualmente severas.

Paralelamente, desde el Juzgado Federal remarcaron que el legajo enfocado exclusivamente en dar con el paradero de Loan sigue plenamente operativo.

De esta manera, continúan vigentes las alertas de búsqueda internacional emitidas a través de Interpol, los protocolos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.