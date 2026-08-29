Emiliano Díaz, sin vueltas: la frase sobre Coudet y la posibilidad de volver a River con Ramón Díaz

"A veces el fútbol tiene esas injusticias, que a veces hay lugares y momentos que no son para vos y no se le dio al Chacho", añadió al hablar del ex DT millonario, que fue compañero suyo en el equipo.

Tras la salida de Coudet, Leonardo Ponzio quedó de manera interina al frente del plantel mientras la dirigencia analiza cómo continuará la conducción técnica.

Qué dijo Emiliano Díaz sobre la chance de volver a River con Ramón Díaz

Emiliano fue consultado sobre la chance de regresar al club junto a Ramón y dijo: "¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría".

Ramón Díaz se encuentra actualmente sin club y es el favorito de los hinchas millonarios para hacerse cargo de la dirección técnica. El riojano es el segundo entrenador con más títulos en la historia de River, detrás de Marcelo Gallardo, y conquistó nueve campeonatos como director técnico de la institución.

Las declaraciones de Emiliano se produjeron el mismo día del cumpleaños de Ramón Díaz, quien recibió un saludo mediante las cuentas oficiales de River. El club lo definió como "símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia", mientras numerosos hinchas utilizaron la publicación para pedir nuevamente su regreso como entrenador.