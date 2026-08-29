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Deportivo Maipú visita a Colegiales: hora, TV y probables formaciones

Deportivo Maipú visitará a Colegiales por la fecha 27 del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado acumula dos victorias seguidas en el torneo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará como visitante ante Colegiales, por la fecha 27 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú jugará como visitante ante Colegiales, por la fecha 27 de la Primera Nacional.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Deportivo Maipú visitará este sábado a Colegiales, en un cotejo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Libertarios Unidos y tendrá el arbitraje de Carlos Córdoba. El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará su tercer triunfo seguido.

El choque arrancará a las 15, se podrá escuchar por Radio Nihuil y contará con la transmisión de LPF Play.

Enzo Pérez es el referente y capitán del Deportivo Maipú.

Enzo Pérez es el referente y capitán del Deportivo Maipú.

El Cruzado viene de ganarle a Quilmes como local my lleva dos triunfos consecutivos. El equipo conducido por Mariano Echeverría buscará seguir escalando en la tabla de posiciones. Este será el quinto partido de Enzo Pérez con la camiseta del Deportivo Maipú (debutó ante San Martín de Tucumán, y además jugó ante Gimnasia y Tiro, de Salta, Godoy Cruz y Quilmes).

El equipo de calle Vergara está en zona del Reducido, donde ocupa el sexto lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió diez partidos.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Colegiales viene de empatar sin goles ante Almagro, de visitante. Así llegó a los 31 puntos, y se ubica 12do, con ocho triunfos, siete empates y diez derrotas.

El equipo de Munro registra dos partidos sin ganar, con dos empates y una derrota.

La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales en la primera rueda. El partido correspondiente a la 9na fecha se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en lo que fue el debut del entrenador Mariano Echeverría en el Cruzado.

Juan Pablo Gobetto y de Marcelo Eggel -con un doblete- marcaron los goles del Cruzado. El gol del Tricolor lo anotó Leonardo González;

Probables formaciones:

  • Colegiales: Emilio Difulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Facundo Rivero y Franco Hanaschiro; Elías Ocampo, Federico Marín, Lucio Castillo y Franco Zicarelli: Facundo Montiel y Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.
  • Estadio: Colegiales.
  • Árbitro: Carlos Córdoba.
  • Hora: 15.

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