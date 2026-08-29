Deportivo Maipú visita a Colegiales: hora, TV y probables formaciones

El equipo de calle Vergara está en zona del Reducido, donde ocupa el sexto lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió diez partidos.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Colegiales viene de empatar sin goles ante Almagro, de visitante. Así llegó a los 31 puntos, y se ubica 12do, con ocho triunfos, siete empates y diez derrotas.

El equipo de Munro registra dos partidos sin ganar, con dos empates y una derrota.

La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Colegiales

Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales en la primera rueda. El partido correspondiente a la 9na fecha se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en lo que fue el debut del entrenador Mariano Echeverría en el Cruzado.

Juan Pablo Gobetto y de Marcelo Eggel -con un doblete- marcaron los goles del Cruzado. El gol del Tricolor lo anotó Leonardo González;

Probables formaciones: