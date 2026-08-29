Deportivo Maipú visita a Colegiales: hora, TV y probables formaciones

El equipo de calle Vergara está en zona del Reducido, donde ocupa el sexto lugar del grupo con 38 unidades. Ha cosechado once triunfos, empató cinco y perdió diez partidos.
Así llega el rival del Deportivo Maipú
Colegiales viene de empatar sin goles ante Almagro, de visitante. Así llegó a los 31 puntos, y se ubica 12do, con ocho triunfos, siete empates y diez derrotas.
El equipo de Munro registra dos partidos sin ganar, con dos empates y una derrota.
La última vez que jugaron Deportivo Maipú y Colegiales
Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales en la primera rueda. El partido correspondiente a la 9na fecha se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en lo que fue el debut del entrenador Mariano Echeverría en el Cruzado.
Juan Pablo Gobetto y de Marcelo Eggel -con un doblete- marcaron los goles del Cruzado. El gol del Tricolor lo anotó Leonardo González;
Probables formaciones:
- Colegiales: Emilio Difulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Facundo Rivero y Franco Hanaschiro; Elías Ocampo, Federico Marín, Lucio Castillo y Franco Zicarelli: Facundo Montiel y Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.
- Estadio: Colegiales.
- Árbitro: Carlos Córdoba.
- Hora: 15.