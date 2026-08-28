El equipo que tiene en mente Alfredo Berti para el partido que Independiente Rivadavia afrontará ante Racing

Independiente Rivadavia regresará al Bautista Gargantini

El equipo azul buscará un triunfo ante la Academia, en su retorno al Gargantini, tras jugar dos partidos en calidad de visitante. Su último cotejo como local fue ante Estudiantes de Río Cuarto, en el triunfo por 2 a 1, por la cuarta fecha del certamen. Luego perdió de visitante frente a Belgrano y empató frente al Rojo, en Avellaneda.

La Lepra lidera la tabla anual

La Lepra lidera la Tabla Anual, ya que acumula 42 puntos. Además se encuentra en el décimo lugar de la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos.

Maxi Salas es una de las figuras de la Lepra.

La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Racing

La formación que Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia pondría ante la Academia, no variaría mucho con respecto al equipo que jugó con Aldosivi, en la cancha de Banfield, por la Copa Argentina. Volvería a actuar Juan Manuel Elordi, que no pudo estar ante el Tiburón tras un cuadro gripal.

El DT santafesino apostaría por estos once para enfrentar al conjunto albiceleste: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.