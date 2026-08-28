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Torneo Clausura

El equipo que tiene en mente Alfredo Berti para el partido que Independiente Rivadavia afrontará ante Racing

Alfredo Berti, el DT de independiente Rivadavia, diagrama el equipo que jugará ante Racing, en el Bautista Gargantini, por la 7ma fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Racing, en el Gargantini, por el Clausura.

Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Racing, en el Gargantini, por el Clausura.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi por 2-0, con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, donde logró su pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina -se medirá en la próxima instancia con Atlético Tucumán-. El equipo de Alfredo Berti ahora se prepara para su próximo compromiso por la 7ma fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Será este domingo desde las 21.30 ante Racing en el estadio Bautista Gargantini.

Tras este importante partido ante la Academia, la Lepra visitará a River el domingo 6 de septiembre a las 19.15.

Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti sigue haciendo historia como entrenador de Independiente Rivadavia.

Hay una gran expectativa de los hinchas de la Lepra para ver en acción al conjunto conducido por Alfredo Berti, uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia regresará al Bautista Gargantini

El equipo azul buscará un triunfo ante la Academia, en su retorno al Gargantini, tras jugar dos partidos en calidad de visitante. Su último cotejo como local fue ante Estudiantes de Río Cuarto, en el triunfo por 2 a 1, por la cuarta fecha del certamen. Luego perdió de visitante frente a Belgrano y empató frente al Rojo, en Avellaneda.

La Lepra lidera la tabla anual

La Lepra lidera la Tabla Anual, ya que acumula 42 puntos. Además se encuentra en el décimo lugar de la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos.

Maxi Salas es una de las figuras de la Lepra.

Maxi Salas es una de las figuras de la Lepra.

La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Racing

La formación que Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia pondría ante la Academia, no variaría mucho con respecto al equipo que jugó con Aldosivi, en la cancha de Banfield, por la Copa Argentina. Volvería a actuar Juan Manuel Elordi, que no pudo estar ante el Tiburón tras un cuadro gripal.

El DT santafesino apostaría por estos once para enfrentar al conjunto albiceleste: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.

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