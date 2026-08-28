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El tierno y emotivo posteo de la hija de Ponzio a días de su debut como DT de River

Leonardo Ponzio fue oficializado como el nuevo DT de River. Antes de su estreno, su hija Paula le dedicó un emotivo posteo en redes

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Paula, la hija de Leo Ponzio, publicó un emotivo posteo.

Paula, la hija de Leo Ponzio, publicó un emotivo posteo.

La salida de Eduardo Coudet tras la eliminación ante Independiente Santa Fe sacudió al mundo River. Debido a la urgencia, la dirigencia eligió a Leonardo Ponzio como entrenador interino del plantel profesional, marcando el inicio de su primera experiencia en el cargo.

En medio de la expectativa por este debut Paula, su hija, respaldó públicamente a su padre con un sentido mensaje en sus redes sociales. La joven dedicó palabras de orgullo y afecto hacia el León en este nuevo y desafiante paso dentro del club.

Ponzio dirigi&oacute; su primer entrenamiento como DT de River.

Ponzio dirigió su primer entrenamiento como DT de River.

El emotivo posteo de la hija de Leo Ponzio

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Paula Ponzio compartió una imagen junto a su padre acompañada por una emotiva dedicatoria que no tardó en volverse viral.

“Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”, escribió la hija del histórico de River.

El excapitán y referente del Millonario, ganador de 17 títulos en 12 años como jugador de la institución, venía desempeñándose en la Secretaría Técnica desde noviembre de 2022.

Su etapa como DT de River comenzará junto a Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, más los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Cuándo debutará Ponzio como DT de River

El estreno oficial del nuevo cuerpo técnico de River, encabezado por Ponzio, será el domingo a las 15 frente a Banfield en el Florencio Sola. Esto se da en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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