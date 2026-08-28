El tierno y emotivo posteo de la hija de Ponzio a días de su debut como DT de River

“Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”, escribió la hija del histórico de River.

El excapitán y referente del Millonario, ganador de 17 títulos en 12 años como jugador de la institución, venía desempeñándose en la Secretaría Técnica desde noviembre de 2022.

Su etapa como DT de River comenzará junto a Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, más los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

Cuándo debutará Ponzio como DT de River

El estreno oficial del nuevo cuerpo técnico de River, encabezado por Ponzio, será el domingo a las 15 frente a Banfield en el Florencio Sola. Esto se da en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.