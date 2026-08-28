Después de 35 días, Boca vuelve a la Bombonera: hora, TV y formaciones del partido con Lanús

Fue una semana de malas noticias para el Xeneize. Tras conocerse las lesiones de Ayrton Costa (desgarro) y Tomás Aranda (fractura de peroné), Rodolfo Arruabarrena deberá meter mano en un equipo que viene con una cargada agenda.

Pensando en el partido de este viernes ante Lanús, el cual comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el Vasco tiene que definir todavía algunas modificaciones.

Con respecto al equipo que viene de igualar 1-1 con Racing en Avellaneda, Lautaro Di Lollo será de la partida. El zaguero se recuperó de la pubalgia y ocupará el lugar de Costa.

Leandro Paredes se recuperó de su lesión y está listo para volver a vestir la camiseta de Boca.

La duda pasa por su compañero en la zaga. El lugar se lo disputan Nicolás Figal y Facundo “Jagger” Herrera, quien dejó muy buenas sensaciones tras su debut.

Leandro Paredes dejó atrás la inflamación en el isquiotibial izquierdo y está listo para volver a vestir la camiseta de Boca. Arruabarrena define si será de la partida o si Camilo Rey Domenech continúa en el puesto.

El resto del mediocampo tampoco está confirmado. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado no llegarían al 100% desde lo físico y el DT podría modificar el esquema para jugar con dos volantes. En este caso, quien ingresaría sería Tomás Belmonte.

La zona de ataque también sufrirá modificaciones. Alan Velasco aparece como el reemplazante natural de Tomás Andrada y Arruabarrena sumaría a Leonel Flores y Sebastián Villa para jugar con un 4-2-3-1. La referencia ofensiva en Boca seguirá siendo Miguel Merentiel.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: La Bombonera