72 horas es una de las nuevas películas de Netflix que apuesta por la comedia descontrolada y el choque generacional. Estrenada en la plataforma el 24 de julio de 2026, la película dirigida por Tim Story dura 1 hora y 45 minutos y está protagonizada por Kevin Hart. La historia sigue a un ejecutivo de 40 años que, por accidente, termina dentro del chat grupal de unos veinteañeros que organizan una despedida de soltero en Miami. Lo que parecía un simple error termina convirtiéndose en un viaje tan caótico como inesperado.
Netflix y la comedia de casi 2 horas que está arrasando a nivel mundial
A pesar de las críticas divididas, esta película de Netflix se posiciona entre las más vistas, ofreciendo humor adulto y situaciones absurdas
Dentro de la oferta de series y películas de Netflix, 72 horas se destaca por su humor adulto, las situaciones absurdas y el contraste entre generaciones. Sin embargo, las críticas especializadas fueron bastante divididas. Glenn Kenny, de The New York Times, destacó que el humor es “burdo y descarado” pero frecuentemente divertido, además de elogiar a los jóvenes comediantes que acompañan a Hart. Jesse Hassenger, de AV Club, también encontró algunas risas, aunque las describió como esporádicas y dispersas.
En el otro extremo, Variety consideró que la comedia sobre la brecha generacional no resulta suficientemente divertida, mientras que USA Today cuestionó que una premisa potencialmente ingeniosa termine desperdiciándose. Actualmente, la recepción crítica es mayormente negativa, aunque su presencia entre las películas más vistas de Netflix demuestra que sigue despertando interés entre los suscriptores.
Netflix: de qué trata la película 72 horas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 72 horas versa: "Para salvar su carrera, un ejecutivo publicitario cuarentón se une a unos veinteañeros en una alocada despedida de soltero en Miami cuando lo agregan por error al chat grupal".
Reparto de 72 horas, película de Netflix
- Kevin Hart
- Marcello Hernández
- Teyana Taylor
- Andy Garcia
- Mason Gooding
- Kam Patterson
- Ben Marshall
- Mike Epps
- Kevin Dunn
- Zach Cherry
Dónde ver la película 72 horas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 72 horas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 72 horas se puede ver en Netflix.
- España: la película 72 horas se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Comedia en Netflix: La película "72 horas" se estrenó el 24 de julio de 2026 y dura 1 hora y 45 minutos.
- Trama principal: Un ejecutivo de 40 años se une accidentalmente a un chat grupal de veinteañeros para una despedida de soltero en Miami.
- Recepción dividida: Si bien algunos críticos elogiaron su humor, otros la calificaron de poco divertida y con una premisa desperdiciada.