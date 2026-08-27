Netflix y la comedia de casi 2 horas que está arrasando a nivel mundial

Dentro de la oferta de series y películas de Netflix, 72 horas se destaca por su humor adulto, las situaciones absurdas y el contraste entre generaciones. Sin embargo, las críticas especializadas fueron bastante divididas. Glenn Kenny, de The New York Times, destacó que el humor es “burdo y descarado” pero frecuentemente divertido, además de elogiar a los jóvenes comediantes que acompañan a Hart. Jesse Hassenger, de AV Club, también encontró algunas risas, aunque las describió como esporádicas y dispersas.

En el otro extremo, Variety consideró que la comedia sobre la brecha generacional no resulta suficientemente divertida, mientras que USA Today cuestionó que una premisa potencialmente ingeniosa termine desperdiciándose. Actualmente, la recepción crítica es mayormente negativa, aunque su presencia entre las películas más vistas de Netflix demuestra que sigue despertando interés entre los suscriptores.