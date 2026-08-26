Netflix es un éxito mundial con la serie de 6 capítulos basada en crudos hechos reales

Cuando una enfermedad misteriosa empieza a cobrarse la vida de una gran cantidad de niños, una médica valiente empieza a buscar respuestas por donde haga falta.

Se trata de una miniserie cruda de 6 capítulos, donde se aborda cómo la médica se enfrentó a las instituciones y el gobierno nacional para investigar lo que permanecía oculto, convirtiendo un problema sanitario en un conflicto social y político.

Netflix: de qué trata la serie Niños de plomo

“Una joven médica descubre una intoxicación por plomo en niños cerca de una acería. A pesar de la oposición del Estado, se esfuerza por tratar a los niños enfermos”, reza la sinopsis de Netflix de esta serie, ambientada en la Polonia de los años 70, que despierta la discusión sobre un caso que bien podría repetirse en la actualidad.

A través del drama, hechos reales y sin escatimar en escenas dolorosas, la serie ha logrado llamar la atención del público al dar visibilidad a una historia escalofriante que critica la indiferencia de las instituciones.

Netflix: reparto de la serie Niños de plomo

Joanna Kulig

Marian Dziedziel

Michal Zurawski

Zbigniew Zamachowski

Agata Kuleszca

Sebastian Pawlak

Tráiler de la serie Niños de plomo

Dónde ver la serie Niños de plomo, según la zona geográfica