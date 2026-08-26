Netflix tiene la serie polaca que se estrenó en el 2026 y que en sus solo 6 capítulos logró cautivar al mundo, una historia cruda basad en hechos reales, se trata de Niños de plomo.
Netflix es un éxito mundial con la serie de 6 capítulos basada en crudos hechos reales
Netflix tiene la serie polaca que se estrenó en el 2026 y que en sus solo 6 capítulos logró cautivar al mundo, una historia cruda basad en hechos reales
Niños de plomo está basada en el libro homónimo escrito por Michal Jedryka, quien a su vez se apoya en hechos reales para la creación del relato. La obra narra el descubrimiento de casos de intoxicación en niños en el distrito de Szopienice (en Katowice, Polonia), mientras se desarrollaba la industria de fundición de zinc y plomo.
De hecho, Jedryka fue uno de esos niños y en su libro relata la lucha de una médica y una maestra por salvarlos, mientras el Estado hace la vista gorda.
Cuando una enfermedad misteriosa empieza a cobrarse la vida de una gran cantidad de niños, una médica valiente empieza a buscar respuestas por donde haga falta.
Se trata de una miniserie cruda de 6 capítulos, donde se aborda cómo la médica se enfrentó a las instituciones y el gobierno nacional para investigar lo que permanecía oculto, convirtiendo un problema sanitario en un conflicto social y político.
Netflix: de qué trata la serie Niños de plomo
“Una joven médica descubre una intoxicación por plomo en niños cerca de una acería. A pesar de la oposición del Estado, se esfuerza por tratar a los niños enfermos”, reza la sinopsis de Netflix de esta serie, ambientada en la Polonia de los años 70, que despierta la discusión sobre un caso que bien podría repetirse en la actualidad.
A través del drama, hechos reales y sin escatimar en escenas dolorosas, la serie ha logrado llamar la atención del público al dar visibilidad a una historia escalofriante que critica la indiferencia de las instituciones.
Netflix: reparto de la serie Niños de plomo
- Joanna Kulig
- Marian Dziedziel
- Michal Zurawski
- Zbigniew Zamachowski
- Agata Kuleszca
- Sebastian Pawlak
Tráiler de la serie Niños de plomo
Dónde ver la serie Niños de plomo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma presenta la serie polaca "Niños de plomo", basada en hechos reales sobre intoxicación infantil.
- Trama Cruda: la miniserie de 6 episodios narra la lucha de una médica contra las instituciones para exponer un caso de contaminación industrial.
- Impacto Social: la producción, ambientada en la Polonia de los 70, critica la indiferencia estatal y ha cautivado a audiencias globales.