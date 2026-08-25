Dentro del catálogo de Netflix, los clásicos cinematográficos de la década del 90 continúan posicionándose entre las opciones preferidas por los usuarios. En esta ocasión, la plataforma de streaming destaca con un electrizante thriller judicial de 1996 que no solo marcó un hito en el cine de suspenso, sino que impulsó definitivamente la carrera de Matthew McConaughey y de Sandra Bullock en Hollywood.
Sandra Bullock y uno de los mejores thrillers de su carrera que Netflix rescató para su streaming
Dirigida por Joel Schumacher y basada en la novela de John Grisham, esta película se consolida como uno de los dramas legales más intensos del catálogo de streaming
Con una duración de 2 horas y 29 minutos, la película "Tiempo de matar" cuenta con la dirección de Joel Schumacher combina tensión dramática, dilemas éticos y un profundo debate sobre el sistema de justicia y el racismo estructural en el sur de Estados Unidos.
¿De qué trata la película "Tiempo de matar"?
La trama se sitúa en un pequeño pueblo de Mississippi convulsionado por un crimen atroces: dos hombres blancos violan y dejan al borde de la muerte a una niña afroamericana de diez años. Tras la detención de los agresores, el padre de la menor, Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson), decide tomar la justicia por mano propia y los acribilla a balazos en pleno tribunal.
Ante el inevitable juicio por doble homicidio, Jake Brigance (Matthew McConaughey), un joven e idealista abogado defensor, asume el arriesgado reto de defender a Carl Lee. Con la ayuda de una intrépida estudiante de derecho, Ellen Roark (Sandra Bullock), Brigance deberá enfrentarse no solo a un implacable fiscal (Kevin Spacey), sino también a la violenta reacción del Ku Klux Klan que amenaza con destruir a la comunidad.
McConaughey sorprendió a la crítica con este rol protagónico en "Tiempo de matar". Curiosamente, actores de renombre como Brad Pitt, Ralph Fiennes y Alec Baldwin fueron considerados para interpretar a Jake Brigance; sin embargo, fue el carisma y la solidez actoral de McConaughey lo que convenció al director y al propio autor, John Grisham.
En pocas palabras
- Netflix: presenta un thriller judicial de 1996 basado en la novela de John Grisham.
- Sandra Bullock: coprotagoniza "Tiempo de matar" impulsando su carrera en Hollywood.
- Trama: un abogado defiende a un hombre que vengó la agresión a su hija, enfrentando racismo y el Ku Klux Klan.