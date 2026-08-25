Sandra Bullock y uno de los mejores thrillers de su carrera que Netflix rescató para su streaming

Con una duración de 2 horas y 29 minutos, la película "Tiempo de matar" cuenta con la dirección de Joel Schumacher combina tensión dramática, dilemas éticos y un profundo debate sobre el sistema de justicia y el racismo estructural en el sur de Estados Unidos.

¿De qué trata la película "Tiempo de matar"?

La trama se sitúa en un pequeño pueblo de Mississippi convulsionado por un crimen atroces: dos hombres blancos violan y dejan al borde de la muerte a una niña afroamericana de diez años. Tras la detención de los agresores, el padre de la menor, Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson), decide tomar la justicia por mano propia y los acribilla a balazos en pleno tribunal.