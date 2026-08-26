Dura 1 hora y media, acaba de aterrizar en Netflix y es el thriller policial que está arrasando en streaming

La captura (Facing El Chapo) es una película dirigida por Chava Cartas que tiene una trama de acción emocionante. Se trata de un policial que apenas llegó a Netflix se llevó los aplausos por parte de la crítica especializada.

"Cartas entrega la que probablemente es su película mejor lograda, un sólido thriller policiaco, lleno de adrenalina y sensación de peligro, con algunas escenas de acción bien logradas y un desenlace esperanzador", sentenció el crítico Alejandro Alemán de Diario El Universal.