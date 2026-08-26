La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un extenso catálogo de nuevas producciones. El pasado 21 de agosto, el gigante de la N roja estrenó La captura, un filme mexicano de 1 hora y 32 minutos que está dando de qué hablar en todo el mundo.
Dura 1 hora y media, acaba de aterrizar en Netflix y es el thriller policial que está arrasando en streaming
Dos policías federales mexicanos se cruzan con un temido capo del narcotráfico en esta película de acción y suspenso.
La captura (Facing El Chapo) es una película dirigida por Chava Cartas que tiene una trama de acción emocionante. Se trata de un policial que apenas llegó a Netflix se llevó los aplausos por parte de la crítica especializada.
"Cartas entrega la que probablemente es su película mejor lograda, un sólido thriller policiaco, lleno de adrenalina y sensación de peligro, con algunas escenas de acción bien logradas y un desenlace esperanzador", sentenció el crítico Alejandro Alemán de Diario El Universal.
Netflix: de qué trata la película La captura
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La captura versa: "México, 2016. Lo que empieza como una noche de patrulla de turina explota en caos cuando dos policías cruzan caminos con uno de los capos más temidos del mundo".
En este drama policial basado en hechos reales, dos agentes federales intentan sobrevivir las últimas horas de su turno tras cruzarse en el camino del peligroso jefe de un cártel.
Netflix: tráiler de la película La captura
Reparto de La captura, película de Netflix
- Alfonso Herrera
- Noé Hernández
- Héctor Kotsifakis
- Juan Pablo Cruz García
- Paola Fernández
- Antonio Fortier
- Allan Durrell
- Fernando Cuautle
- Gerardo Trejoluna
Dónde ver la película La captura, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La captura se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La captura se puede ver en Netflix.
- España: la película La captura se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- La película: "La captura" es un filme mexicano de acción y policial que se estrenó el 21 de agosto en Netflix.
- Trama: La historia sigue a dos policías que se cruzan con un peligroso capo del cártel en México, 2016.
- Elenco: Protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis, entre otros.