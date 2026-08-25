Netflix asombra con la serie danesa que en solo 3 capítulos logró cautivar al mundo

Mientras asimilaban todo, se enfrentan a la culpa, la señales ignoradas y el horror de haber convivido con un monstruo sin saberlo.

Netflix: de qué trata la serie Una amistad, un asesinato

La serie Una amsitad, un asesinato tiene 3 episodios. Un pueblo danés temió a un criminal en serie durante ocho años. Cuando lo atrapan, Amanda, Nichlas y Kiri descubren que el autor era su amigo íntimo, y que había cometido asaltos, secuestros y asesinatos mientras pasaba tiempo con ellos.

El gran batacazo lo dio estaminiserie danesa estilo documental con apenas tres episodios. Este “true crime” cuenta la historia de un grupo de amigos que descubre que uno de ellos es, en realidad, un criminal en serie.

Con testimonios y archivos antiguos, la producción reconstruye el impacto de los crímenes y la conmoción de la comunidad a raíz de las atrocidades cometidas en Dinamarca entre 2016 y 2023.

Netflix: reparto de la serie Una amistad, un asesinato

Lasse Reimer

Tráiler de la serie Una amistad, un asesinato

Dónde ver la serie Una amistad, un asesinato, según la zona geográfica