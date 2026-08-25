Netflix ha tenido grandes estrenos en el 2026, uno de ellos es la docuserie danesa de solo 3 capítulos que ha logrado cautivar al mundo, se trata Una amistad, un asesinato.
Netflix asombra con la serie danesa que en solo 3 capítulos logró cautivar al mundo
Netflix ha tenido grandes estrenos en el 2026, uno de ellos es la docuserie danesa de solo 3 capítulos que ha logrado cautivar al mundo
La docuserie de Netflix repasa tres casos que conmocionaron a Dinamarca entre 2016 y 2023. Todos involucraron ataques contra adolescentes y mantuvieron en alerta a la población durante años. Tras el tercer incidente, la policía logró identificar al agresor, llamado Philip Patrick Westh, un hombre de 32 años.
Durante ocho años, un pequeño pueblo danés estuvo bajo la sombra de un criminal en serie que generó pánico con agresiones, secuestros y asesinatos. Cuando por fin fue detenido, la verdad fue un duro golpe para Amanda, Nichlas y Kiri, que descubrieron que el responsable era uno de sus mejores amigos.
Mientras asimilaban todo, se enfrentan a la culpa, la señales ignoradas y el horror de haber convivido con un monstruo sin saberlo.
Netflix: de qué trata la serie Una amistad, un asesinato
La serie Una amsitad, un asesinato tiene 3 episodios. Un pueblo danés temió a un criminal en serie durante ocho años. Cuando lo atrapan, Amanda, Nichlas y Kiri descubren que el autor era su amigo íntimo, y que había cometido asaltos, secuestros y asesinatos mientras pasaba tiempo con ellos.
El gran batacazo lo dio estaminiserie danesa estilo documental con apenas tres episodios. Este “true crime” cuenta la historia de un grupo de amigos que descubre que uno de ellos es, en realidad, un criminal en serie.
Con testimonios y archivos antiguos, la producción reconstruye el impacto de los crímenes y la conmoción de la comunidad a raíz de las atrocidades cometidas en Dinamarca entre 2016 y 2023.
Netflix: reparto de la serie Una amistad, un asesinato
- Lasse Reimer
Tráiler de la serie Una amistad, un asesinato
Dónde ver la serie Una amistad, un asesinato, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Una amistad, un asesinato se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Una amistad, un asesinato se puede ver en Netflix.
- España: la serie Una amistad, un asesinato se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrenó una docuserie danesa de 3 capítulos que cautivó al mundo.
- Una amistad, un asesinato: relata tres casos reales de crímenes seriales en Dinamarca entre 2016 y 2023.
- Comunidad conmocionada: los amigos del agresor descubren que convivieron con un asesino sin saberlo.