Murió Tim Curry, una leyenda del cine y el teatro, a los 80 años

¿Qué otros proyectos forman parte de la carrera de Tim Curry?

A lo largo de su extensa trayectoria, Curry destacó por dar vida a antagonistas y personajes excéntricos en producciones inolvidables:

Pennywise: Aterrorizó a toda una generación en la miniserie televisiva It (1990).

Wadsworth: El astuto mayordomo en la comedia de misterio Clue (1985).

El Señor del Mal: En la épica cinta de fantasía Legend (1985), bajo la dirección de Ridley Scott.

Long John Silver: En la entrañable película Muppet Treasure Island (1996).

Además, brilló ampliamente en el teatro con nominaciones a los premios Tony y Olivier por sus papeles en Amadeus, The Pirates of Penzance y Spamalot.

En 2012, un grave accidente cerebrovascular afectó su movilidad, obligándolo a utilizar una silla de ruedas. Lejos de retirarse por completo, demostró su inquebrantable pasión artística reconvirtiéndose en un cotizado actor de doblaje para proyectos animados y manteniendo el contacto cercano con sus seguidores.

Sin lugar a dudas, su partida deja un vacío imborrable en la industria cinematográfica y teatral, pero su legado perdura a través de una filmografía inolvidable que continúa fascinando a múltiples generaciones alrededor del mundo.