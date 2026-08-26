Murió Tim Curry, una leyenda del cine y el teatro, a los 80 años
Alcanzó fama internacional por su papel de Pennywise en la primer adaptación de IT, y también participó en la icónica The Rocky Horror Picture Show, Mi Pobre Angelito 2 y otros proyectos
Curry logró consolidarse como una figura icónica de la cultura popular gracias a su versatilidad, su inconfundible voz y una presencia escénica electrizante.
Nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, y alcanzó el estrellato internacional con su inolvidable interpretación del carismático y estrafalario Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Show (1973) y su posterior adaptación cinematográfica. La película se convirtió en un fenómeno de culto global, e inmortalizó a Curry como un ícono del transgresor cine musical.
¿Qué otros proyectos forman parte de la carrera de Tim Curry?
A lo largo de su extensa trayectoria, Curry destacó por dar vida a antagonistas y personajes excéntricos en producciones inolvidables:
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Pennywise: Aterrorizó a toda una generación en la miniserie televisiva It (1990).
Wadsworth: El astuto mayordomo en la comedia de misterio Clue (1985).
El Señor del Mal: En la épica cinta de fantasía Legend (1985), bajo la dirección de Ridley Scott.
Long John Silver: En la entrañable película Muppet Treasure Island (1996).
Además, brilló ampliamente en el teatro con nominaciones a los premios Tony y Olivier por sus papeles en Amadeus, The Pirates of Penzance y Spamalot.
En 2012, un grave accidente cerebrovascular afectó su movilidad, obligándolo a utilizar una silla de ruedas. Lejos de retirarse por completo, demostró su inquebrantable pasión artística reconvirtiéndose en un cotizado actor de doblaje para proyectos animados y manteniendo el contacto cercano con sus seguidores.
Sin lugar a dudas, su partida deja un vacío imborrable en la industria cinematográfica y teatral, pero su legado perdura a través de una filmografía inolvidable que continúa fascinando a múltiples generaciones alrededor del mundo.
En pocas palabras
- Falleció Tim Curry: el icónico actor británico, recordado por sus papeles en "It" y "The Rocky Horror Picture Show", murió a los 80 años.
- Carrera destacada: Curry brilló en cine, teatro y televisión, interpretando personajes memorables y excéntricos.
- Legado artístico: a pesar de un ACV en 2012, continuó activo en doblaje, dejando una huella imborrable en la cultura popular.