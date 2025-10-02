The Rocky Horror Picture Show Elenco de la película The Rocky Horror Picture Show.

Curry padeció un accidente cerebrovascular en 2012, y fue recibido con una ovación de pie al ingresar en silla de ruedas al evento. El actor, con su característico humor, bromeó sobre sus limitaciones físicas.

Durante la proyección especial de The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry estuvo acompañado por sus antiguos compañeros de reparto Patricia Quinn, Barry Bostwick y Nell Campbell.

"Estoy muy emocionado y muy honrado de que la Academia haya hecho esta presentación de nuestra película, que ha seguido arrastrándose durante 50 años", dijo Tim Curry a modo de broma.

¿Dónde se puede ver la película The Rocky Horror Picture Show?

La película está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus y tiene una duración total de 1 hora y 38 minutos. Incluso en algunos cines del mundo, durante todo el mes de octubre, se proyecta la película para celebrar Halloween y los fanáticos suelen ir disfrazados como alguno de los personajes de esta cinta.