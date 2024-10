Con 79 años, así luce hoy Brad de 'The Rocky Horror Picture Show'

The Rocky Horror Picture Show.jpg The Rocky Horror Picture Show.

¿Cómo se ve hoy el actor Barry Bostwick?

Barry Bostwick saltó a la fama en 1970, cuando debutó en la película "The Klowns". Luego apareció en la producción titulada "Jennifer on My Mind", donde interpretó al personaje de Nanki.

A finales de los años 70 también apareció en producciones como "El planeta salvaje", "Road Movie", "Slitcher", "The Chadwick Family", "The Wrong Damn Family", entre muchas más.

Sin embargo, su mayor éxito fue con la película "The Rocky Horror Picture Show", la cual contó con la dirección de Jim Sharman. "“Había muy pocas películas de culto en esa época. No recordaba que fuera a un cine y viviera una experiencia única creada únicamente por los fans. La voluntad de ir a un cine un viernes o sábado a medianoche y simplemente disfrutar de la película no existía", reveló Bostwick años más tarde.

En 1997 Barry Bostwick fue diagnosticado con cáncer de próstata y 10 días después le fue extirpado. En cuanto a su vida privada, el actor se casó en 1987 con Stacey Nelkin, pero se divorciaron en 1991. Luego contrajo matrimonio con Sherri Jensen, con quien tuvo 2 hijos y de quien se divorció en 2009.

►TE PUEDE INTERESAR: A sus 47 años, así se ve hoy el actor James van der Beek de 'Dawson Creek'

Barry Bostwick.jpg Barry Bostwick en la actualidad.

Bostwick lleva muchos años alejado de la gran pantalla. Uno de sus últimos trabajos fue en 2017 en la película "Gordo Mentiroso 2". Sin embargo, este año el actor será el narrador de "The Rocky Horror Picture Show" en la presentación que se llevará a cabo en el Wharton Center el próximo 15 de octubre.