El triste presente de Tim Curry, el actor que fue el primer payaso It

Esta producción contó con el protagónico del actor inglés Tim Curry en 1990, quien interpretó a Pennywise, y siempre será recordado por su diabólica sonrisa y mirada. Luego de trabajar en "It", Curry encarnó al icónico Dr. Frank-N-Furter en la película "The Rocky Horror Picture Show", así como también trabajó en "Legend" (1985), "Clue" (1985), "Critters" (1986), y "Mi Pobre Angelito" (1991).

IT - Pennywise The Clown - Kiss Me Fat Boy