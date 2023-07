30 años después de su estreno, así luce Thora Birch de Hocus Pocus

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Es hermosa!: así luce Stella, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Si bien los personajes de las hermanan Sanderson son los protagonistas de "Hocus Pocus", muchos recuerdan con mucho cariño al personaje de Dani Dennison. Este personaje estuvo interpretado por la actriz Thora Birch, quien saltó a la fama gracias a esta película de Disney.

hocus pocus (1993)- dani crying scene!

¿Qué fue de la vida de Thora Birch?

Actualmente Thora Birch tiene 40 años y sigue trabajando como actriz. Tras finalizar "Hocus Pocus", la joven participó en producciones como las películas "Now and Then" (1995) y "Alaska" (1996).

Tiempo después Thora Birch se destacó en "American Beauty" (1999), "The Hole" (2001) y la taquillera "Ghost World" (2001). En cuanto a sus últimos trabajos, se destaca su participación en las series "The Walking Dead" y en "The Last Black Man In San Francisco".

Thora Birch (1).png

¿Thora Birch aparece en la película "Hocus Pocus 2"?

La segunda parte de "Hocus Pocus" se estrenó por Disney+ el año pasado. Si bien Thora Birch fue convocada por la producción, la actriz no aceptó la participación. El motivo del rechazo por parte de Thora, fueron los problemas de agenda que no le permitían participar.