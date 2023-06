A 27 años de su estreno, así luce hoy Tronchatoro de "Matilda"

►TE PUEDE INTERESAR: Respira hondo para ver cómo luce la niña de Mi primer beso, Anna Chlumsky

¿Cómo luce hoy Pam Ferris, la actriz que interpretó a Tronchatoro en "Matilda"?

Pam Ferris es una actriz alemana que nació en Hannover en 1948. Sus padres son galeses. Su padre Fred Ferris, era policía, y su madre, Ann Perkins, trabajaba en una pastelería que tenía la familia.

Cuando Pam tenía 13 años, ella y su familia se mudaron a Nueva Zelanda y al cumplir los 20 años se mudó al Reino Unido. En 1986 se casó con el actor Roger Frost.

Pam Ferris.jpg

Pam Ferris se volvió conocida por su papel de Agatha Trunchbull, también conocido como Tronchatoro, de la película "Matilda". Sin embargo, Ferris también ha actuado en otras series y películas como "Connie", "Hardwicke House", "Oranges Are Not the Only Fruit", "Where the Heart Is" y "Paradise Heights".

Desde 2003 hasta 2006 Ferris interpretó a la detective amante de la jardinería Laura Thyme en "Rosemary & Thyme". Incluso apareció en las cintas "Jane Eyre" y en "Children Of Men" de Alfonso Cuarón.

Los fanáticos de Harry Potter la recordarán por interpretar a la Tía Marge en "Harry Potter y el prisionero de Azkabán".

Pam Ferris 2.jpg

También ha actuado en producciones para la Radio 4 de la BBC. En 2009 apareció en la serie de comedia de la BBC "Gavin y Stacey". Ferris también ha formado parte en producciones del Royal Court Theatre y Royal National Theatre.