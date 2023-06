►TE PUEDE INTERESAR: Respira hondo antes de ver cómo luce hoy la bella hija de Joaquín Furriel y Paola Krum

Es muy poco lo que se sabe sobre la vida de Chlumsky y de todos los problemas que tuvo que enfrentar en su carrera como actriz. Dos años después del éxito de la película, Anna audicionó para un papel en la primera entrega de Jurassic Park y Steven Spielberg (director) la rechazó. Afortunadamente, en 1994 fue convocada para filmar Mi primer beso 2 y volvió a la escena.

mi primer beso película.jpg Mi primer beso, la película juvenil más exitosa de los años '90.

Además, la actriz que hoy tiene 42 años, participó en Gold Diggers: the Secret of the Bear Mountain, cuya actuación la llevó a hacerse del premio Young Artist Award como actriz protagónica infantil.

¿Qué fue de Anna Chlumsky, la niña de Mi primer beso?

Con el paso del tiempo, Anna comenzó a notar que cada vez la rechazaban más seguido y que su trabajo no era valorado como antes, en Mi primer beso. "Esas negativas dejaron huella en mí porque cuando eres adolescente es menos divertido que te digan que ya no gustas", contó en una entrevista con BBC.

anna-chlumsky.jpg Pasaron más de 30 años: el increíble cambio de Anna Chlumsky, la niña de Mi primer beso.

Cuando cumplió 15 años, Hollywood le dio la espalda y no la volvió a contratar para ninguna producción grande. Solo la llamaban para películas de TV y a los 16 años se retiró de la actuación.

►TE PUEDE INTERESAR: Respira hondo antes de ver cómo luce hoy María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina de "El Chavo del 8"

Tras abandonar su carrera como actriz, Anna Chlumsky estudió en la universidad y se recibió de licenciada en Estudios Internacionales. Allí conoció a su esposo, Shaun Ho, con quien se casó en 2008, y tuvo a sus dos hijas: Penélope y Clara.

anna-chlumsky-actriz.jpg Anna Chlumsky hoy, luego de 30 años del estreno de Mi primer beso.

Unos años después, logró reivindicarse gracias a su trabajo en la serie Veep, una comedia que estuvo al aire por 7 temporadas y que terminó en 2019. Por ese trabajo, obtuvo seis nominaciones a mejor actriz de reparto en los premios Emmy.

inventando-a-anna-netflix-1.jpg Anna Chlumsky, la niña de Mi primer beso, volvió a la actuación con la exitosa serie de Netflix Inventando a Anna.

Chlumsky también tuvo una importante participación en la serie de Netflix Inventando a Anna, donde interpretó a una periodista que investiga el caso de Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana que primero se mezcla en la alta sociedad neoyorquina y luego termina robándoles su dinero.