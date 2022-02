La nena de "Mi primer beso" reapareció en "Inventando a Anna", la serie que es furor en Netflix

Anna Chlumsky en Mi primer beso.jpg Anna Chlumsky tenía 11 años cuando protagonizó "Mi primer beso"

Anna Chlumsky tiene 41 años, pero conoció la fama con tan solo 11 cuando protagonizó la película "Mi primer beso" junto a Macaulay Culkin. La actriz estuvo casi diez años fuera de las pantallas y contó que se alejó por la discriminación. "Durante toda mi adolescencia, no me fichaban, me decían que estaba demasiado gorda o demasiado fea", aseguró. Sin embargo, Anna dijo que volvió a las pantallas porque siempre le gustó actuar y estaba viendo mucho teatro en Broadway y la inspiró para volver a rodar.