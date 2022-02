Tres espectaculares series que llegan a Netflix y tres que se van

La nueva serie tiene preparado su debut para el 25 de febrero. Relacionada directamente con la serie Vikings, el nuevo lanzamiento de Netflix está ambientado años después de los sucesos que vivieron Ragnal Lothbrok y sus hijos.

En los capítulos de la primera temporada, la serie mostrará como el poderío de los vikingos comienza a reducirse, mientras que se fortalece el de Inglaterra.

Igual que en su predecesora, la religión nórdica choca directamente con la cristiana, a tal punto que se podrán ver batallas y diferencias entre vikingos creyentes de su antigua religión, vikingos cristianos e ingleses, es decir, cristianos.

Vikingos: Valhalla | Tráiler oficial | Netflix

Stranger Things 4

Sin fecha confirmada de estreno, la cuarta temporada de las aventuras de Eleven y del resto de los personajes de Stranger Things tendrán un nuevo capítulo en Netflix. Vale recordar que en la última temporada quedaba la duda de qué había ocurrido con Jim Hopper, pero con los avances ya dados, se confirmó que sigue vivo aunque está prisionero.

Al mismo tiempo, Eleven y los chicos han seguido con su vida, intentando olvidar todo lo ocurrido. El problema es si podrán seguir viviendo normalmente o deberán enfrentarse nuevamente a sus mayores pesadillas.

Stranger Things 4 | ¿Once? ¿Estás escuchando? | Netflix

Peaky Blinders

Vuelven los Peaky Blinders. Los seguidores de esta serie británica, que cuenta la historia de la familia Shelby, recibieron una gran noticia en los últimos días.

La buena nueva vino desde la BBC, la cadena responsable de hacer Peaky Blinders. Y es que allí se confirmó que el próximo 27 de febrero se estrenará una nueva temporada de la serie protagonizada Cillian Murphy. Esta ya sería la última.

La última temporada terminó con un Tommy Shelby metiéndose en política y un asesinato frustrado que puede traer graves consecuencia para los mafiosos ingleses.

Con grandes actuaciones, la serie promete un gran final para la historia de los Shelby. A Netflix llegaría a mediados de mayo.

Peaky Blinders Temporada 6 Trailer SUBTITULADO [HD]

Tres grandes series que se van de Netflix

La pelea entre Netflix y Disney Plus tuvo un golpe tremendo para el primero de los streaming. Esto, porque Netflix tuvo que renunciar a las series de Marvel que tenía en su colección.

De esta manera, el servicio pierde algunas de sus principales series, entre las que se encuentran:

Daredevil

La historia del abogado Matt Murcock fue una de las más exitosas de Netflix en los últimos años. Casi totalmente desconectada del Universo Marvel, la serie contaba la historia de Daredevil, un superhéroe ciego y con muchas habilidades a la hora de pelear.

La serie volvió a captar gran cantidad de seguidores tras el estreno de Spiderman No Way Home. Esto, porque el personaje de Matt Murdock hace un pequeño cameo. Al mismo tiempo, Daredevil está casi confirmado para volver a aparecer en She Hulk.

No fue el único en aparecer en el universo Marvel tras la serie. El villano de la serie Kingpin (interpretado por Vincent D'Onofrio) tuvo su regreso en Hawkeye.

Si bien, el actor ha dicho que no firmado ningún contrato con Marvel tras su reaparición, no sería de extrañar que esté mintiendo, como ya lo hicieron Andrew Garfield y Tobey Maguire para la última película de Spiderman.

El 28 de febrero será el último día de la serie en Netflix. Podría mudarse a Star Plus.

Marvel's Daredevil - Avance principal - Netflix [HD]

Jessica Jones

Otra de las superheroínas de Marvel que tuvo su aparición en Netflix. La serie le gustó tanto a los fanáticos de Marvel, que pidieron (igual que con Daredevil) que tengan su participación en el Universo Marvel.

Interpretada por Krysten Ritter, la heroína que cuenta con super fuerza, se hizo un lugar entre las mejores series de Netflix y de Marvel, con su historia con el villano Killgrave, un hombre capaz de controlar la mente de las demás personas y que tiene una historia persona con Jessica Jones.

La serie tuvo dos temporadas y se podrá ver solamente hasta el 28 de febrero.

Marvel Jessica Jones 1ª Temporada / Tráiler oficial subtitulado

The Defenders

The Defenders es la tercera serie que dejará Netflix el 28 de febrero. Es un crossover que une a Daredevil, Jessica Jones y a otros dos personajes que también tienen sus series en Netflix: Luke Cage e Iron Fist.

En la serie, los cuatro héroes se unen para enfrentar a un grupo llamado La Mano. La historia transcurre después de la segunda temporada de Daredevil. Punto importante para la serie: Sigourney Weaver.