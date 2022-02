Los fabulosos estrenos de Netflix en el 2022

Si bien, el servicio de streaming no dio a conocer las fechas exactas de cada uno de los estrenos, todo indica que el 2022 será un gran año para sus suscriptores en materia de series y películas, sin importar si se trata de géneros de acción, comedia, drama, suspenso o terror.

Algunos estrenos de Netflix en el 2022

El hombre gris: una aventura de espionaje internacional dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

The School of Good and Evil: de Paul Feig (Damas en guerra), con Charlize Theron y Kerry Washington dentro de una institución en la que los alumnos son educados para transformarse en héroes y villanos de cuentos de hadas.

Pinocho: dirigida por Guillermo del Toro

Netflix: Estrenos de películas en 2022 | Tráiler oficial

The Mother: Jennifer Lopez es una asesina a sueldo que escapa del anonimato para proteger a su hija

The Mothership: Halle Berry otra vez al frente de una aventura de ciencia ficción con connotaciones familiares

Spiderhead: Joseph Kosinski, thriller futurista en que Chris Hemsworth se somete a un experimento médico para acortar su permanencia en la cárcel y empieza a vivir nuevas emociones.

Enola Holmes.jpg Netflix tendrá la segunda parte de Enola Holmes

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown vuelve a protagonizar a la hermana del famoso detective Sherlock Holmes (Henry Cavill).

Time Me, de John Hamburg, con Mark Wahlberg y Kevin Hart