Las cuatro películas que Netflix retira de su catálogo y que se extrañarán

Películas que dejan de formar parte de Netflix en febrero de 2022

Entre los filmes que desde febrero no podrán verse más en Netflix se encuentran los siguientes:

Avenida Cloverfield 10

Tras un accidente de circulación, una joven despierta cautiva en la vivienda de un hombre que asegura haberla salvado, ya que, según él, ha habido un ataque químico y salir al exterior supone la muerte. Pese a su amabilidad, ella no sabe si la está engañando para retenerla o si le está diciendo la verdad. De Dan Trachtenberg con Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

Avenida Cloverfield 10 | Primer Tráiler - Subtitulado | Paramount Pictures México

The Family Fang

De Jason Bateman con Nicole Kidman, Jason Bateman, Christopher Walken. Tras muchos años separados, una familia se reúne debido a que a uno de sus miembros le han disparado una patata en la cabeza y está convaleciente. Al día siguiente de reunirse la familia, y viendo que el hijo está bien, los padres emprenden un viaje en coche y desaparecen en la autopista.

The Family Fang Official Trailer #1 (2016) - Nicole Kidman, Jason Bateman Movie HD

The Firm

Un joven abogado recién graduado descubre un secreto siniestro sobre la compañía de Tennessee que le había hecho una oferta irrechazable, ya que la mayoría de sus clientes actúan al margen de la ley malversando dinero, entre otros asuntos. De Sydney Pollack con Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman, Hal Holbrook.

The Firm (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Aterrados

De Demián Rugna con Maximiliano Ghione, Norberto Gonzalo, Elvira Onetto. Fuerzas paranormales invadieron su barrio en Buenos Aires, y para llegar al fondo del asunto, se enfrentarán a sus peores miedos.

ATERRADOS (Trailer español)

El resto de las películas que se van de Netflix

Entre las películas que dejan de estar en Netflix en febrero están: Kickboxer Contacto sangriento 2 (1989), Los locos Addams (1991), Ace Ventura, un loco en Africa (1995), El amor tiene dos caras (1996), Lo opuesto del sexo (1998), Stuart Little (1999), Jackass 2 (2006), Presagio (2009), El caza recompensas (2010), Jackass 3 (2010), Jack y Jill (2011), Jackass 3.5 (2011), El abuelo sinverguenza (2014), El abuelo sinverguenza .5 (2014), Dilwale (2015), The Perfect Guy (2015), Pixels (2015), La reconquista (2016), Heroes wanted (2016), Superagente canino (2018); las series animadas No game, no life (2014), DanMachi (2015), Fate Stay Night (2015), Sword Art Online: alternative gun gale online (2018); más la serie española Gran Hotel: los secretos del Nilo (2016)

El 5 de febrero se retira: la película francesa Mercenario (2016)

El 6 de febrero se van: Bienvenidos a Marwen (2018) y Las dos reinas (2018)

El 8 de febrero deja de estar disponible: Hotel Transylvania 3 (2018)

El 10 de febrero se va: The Souvenir (2019), y el documental Hitler a career (1977)

El 15 de febrero se va: Hotel Transylvania (2012)

El 16 de febrero dejará de estar Ted 2, Paul (2011), Anna Karenina (2012), La chica danesa (2015)