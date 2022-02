Bridgerton.jpg La segunda temporada de Bridgerton estrenará en marzo

El sorprendente avance de la segunda temporada de Bridgerton (alerta spoliers)

La protagonista del tráiler es Lady Whistledown, la misteriosa narradora de la serie. Su identidad es revelada al final de temporada, pero no para los personajes de la serie. "Parece que a esta autora no le espera final alguno, puesto que hace poco se enteró de un plan para desenmascararla, ideado por una oponente digna. Quizás algún día me presente, aunque les diré, queridos lectores, que esa decisión dependerá por completo de mí. Saludos Cordiales", asegura Lady Whistledown al terminar la primera temporada.