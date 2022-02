Netflix: Las 3 series que son tendencia

Aunque la vida de los Byrde luce normal, y hasta podría decirse que un poco aburrida, la situación pronto cambia ya que Marty es habilidoso con los números y sirve como contador de un cártel de drogas de México, lavando el dinero de los criminales y buscando inversiones que no levanten sospechas.

Ozark | Tráiler oficial | Netflix

The Sinner

Esta tira cuenta con cuatro temporadas y está basada en la novela homónima de la alemana Petra Hammesfahr. Este thriller dramático narra una historia diferente en cada entrega. La primera gira en torno a Cora (Jessica Biel), una mujer que comete un asesinato a sangre fría de forma inesperada, incluso para ella. El detective Harry Ambrose (Bill Pullman) será el encargado de averiguar por qué Cora, una madre tranquila con una familia aparentemente normal, comete tal acto sin siquiera ser consciente de ello.

A partir de la temporada 2, la ficción se concentra en Ambrose y en excepcionales casos de actos de brutalidad inesperados, como el de un joven llamado Julian Walker (Elisha Henig), quien confiesa haber envenenado a una pareja, o un accidente automovilístico fatal en el norte del estado de Nueva York, hecho que revela una situación mucho más grande e inquietante detrás de él.

The Sinner - Trailer en Español Latino l Netflix

Estamos muertos

Basada en el webtoon Now at Our School de Joo Dong-geun -publicado entre 2009 y 2011-, esta producción está protagonizada por In-soo Yoo, Park Ji-hu, Yi-Hyun Cho, Park Solomon, Chan-Young Yoon y gira en torno a un grupo de estudiantes que terminan atrapados en su propia escuela luego de que un virus mortal se propague entre sus compañeros y maestros convirtiéndolos en zombies. Para sobrevivir, este grupo deberá encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde.