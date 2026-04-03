"Lamento boliviano" es la única canción argentina de rock que superó mil millones de reproducciones en Spotify

De la bohemia mendocina al éxito global

La conexión entre ambas bandas mendocinass fue fundamental. En 1986, Alcohol Etílico grabó la primera versión de la canción en una Mendoza que vibraba con una efervescencia creativa única. La relación entre los músicos era estrecha: artistas como el guitarrista Sergio Embrioni y el tecladista Horacio Gómez fueron el nexo entre las dos bandas.

La primera versión de Alcohol Etílico fue grabada en los estudios Zanessi de Mendoza y publicada en el disco "Envasado en origen" en 1986.

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La cercanía de los músicos mendocinos de ambas bandas permitió que Marciano Cantero, Daniel Píccolo y Felipe Staiti rescataran la melodía, le imprimieran el sello distintivo de los Enanitos y la lanzaran al estrellato definitivo.

El fenómeno de "Lamento boliviano" no se detiene en su versión original. Su capacidad de adaptación ha permitido que artistas tan diversos como Turf, Jhayco, Mijares y hasta exponentes del cuarteto y la cumbia como Trulala y Caña Brava realizaran sus propias interpretaciones. No obstante, es la ejecución de Enanitos Verdes la que ha logrado capturar la esencia de un sentimiento latinoamericano que, décadas después, sigue resonando con la misma fuerza.

Enanitos Verdes Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Píccolo.jpg Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Píccolo, la formación base de Enanitos Verdes que grabó "Lamento boliviano" en 1994.

Este reconocimiento no solo celebra una cifra, sino que pone en valor la calidad de la composición mendocina y el legado de una banda que, desde el oeste argentino, logró conquistar el oído del mundo entero. "Lamento boliviano" ya no es solo una canción, es una prueba de que el buen rock no tiene fecha de vencimiento.

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Cuáles son las canciones argentinas que integran el Club del billón en Spotify

Además de "Lamento boliviano" otras dos canciones integran el selecto Club del billón en Spotify. Curiosamente no son de bandas indsicutibles del rock nacional como Soda Stereo, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Tampoco de solistas como Charly García, Fito Páez o Andrés Calamaro.

Las otras dos canciones que están en este selecto club son dos creaciones del músico argentino Bizarrap. Sus creaciones son: