"Lamento boliviano", el clásico interpretado por la banda mendocina Enanitos Verdes alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify. La canción compuesta por Natalio Faingold y Raúl Gómez (Dimi Bass), grabada por primera vez por la banda mendocina Alcohol Etílico, se consolida como un himno global y reivindica sus raíces en la escena provincial de los años 80.
"Lamento boliviano" es la única canción argentina de rock que superó mil millones de reproducciones en Spotify
La versión interpretada por los mendocinos Enanitos Verdes es el único tema de rock nacional que logró esta cifra. Las otras dos canciones que alcanzaron estas reproducciones son de Bizarrap
De esta manera el rock argentino ha marcado un nuevo hito histórico en la era digital. "Lamento boliviano", la canción que se convirtió en el estandarte de Enanitos Verdes, ha superado oficialmente la barrera de las mil millones de reproducciones en Spotify, por lo que ingresa al exclusivo "Billions Club", un espacio reservado para los éxitos más influyentes de la historia de la música global, reafirmando que la vigencia de la banda liderada por el recordado Marciano Cantero y el querido Felipe Staiti.
Sin embargo, detrás de las cifras astronómicas de las plataformas de streaming, reside una historia de amistad y talento gestada en el corazón de Mendoza. Aunque la versión que hoy da la vuelta al mundo fue grabada en 1994 para el álbum "Big Bang" de Enanitos Verdes, la semilla de este hit se plantó mucho antes. La pieza original fue compuesta por Natalio Faingold y Raúl Gómez (Dimi Bass), integrantes de la emblemática banda mendocina Alcohol Etílico.
De la bohemia mendocina al éxito global
La conexión entre ambas bandas mendocinass fue fundamental. En 1986, Alcohol Etílico grabó la primera versión de la canción en una Mendoza que vibraba con una efervescencia creativa única. La relación entre los músicos era estrecha: artistas como el guitarrista Sergio Embrioni y el tecladista Horacio Gómez fueron el nexo entre las dos bandas.
La primera versión de Alcohol Etílico fue grabada en los estudios Zanessi de Mendoza y publicada en el disco "Envasado en origen" en 1986.
La cercanía de los músicos mendocinos de ambas bandas permitió que Marciano Cantero, Daniel Píccolo y Felipe Staiti rescataran la melodía, le imprimieran el sello distintivo de los Enanitos y la lanzaran al estrellato definitivo.
El fenómeno de "Lamento boliviano" no se detiene en su versión original. Su capacidad de adaptación ha permitido que artistas tan diversos como Turf, Jhayco, Mijares y hasta exponentes del cuarteto y la cumbia como Trulala y Caña Brava realizaran sus propias interpretaciones. No obstante, es la ejecución de Enanitos Verdes la que ha logrado capturar la esencia de un sentimiento latinoamericano que, décadas después, sigue resonando con la misma fuerza.
Este reconocimiento no solo celebra una cifra, sino que pone en valor la calidad de la composición mendocina y el legado de una banda que, desde el oeste argentino, logró conquistar el oído del mundo entero. "Lamento boliviano" ya no es solo una canción, es una prueba de que el buen rock no tiene fecha de vencimiento.
Cuáles son las canciones argentinas que integran el Club del billón en Spotify
Además de "Lamento boliviano" otras dos canciones integran el selecto Club del billón en Spotify. Curiosamente no son de bandas indsicutibles del rock nacional como Soda Stereo, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Tampoco de solistas como Charly García, Fito Páez o Andrés Calamaro.
Las otras dos canciones que están en este selecto club son dos creaciones del músico argentino Bizarrap. Sus creaciones son:
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap & Quevedo (la primera en lograrlo). Es el emblema del éxito global de la escena urbana actual. Lo consiguió en un tiempo récord tras su lanzamiento en 2022.
- "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap & Shakira. La colaboración con la colombiana también cruzó la meta rápidamente, consolidando a "Biza" como el argentino con más presencia en este ranking