Las cuatro películas imprescindibles en la carrera de Dolly Parton

Su debut cinematográfico no pudo haber sido más deslumbrante. Dirigida por Colin Higgins, esta ácida comedia sobre la emancipación laboral femenina reunió a Parton con dos gigantes de la actuación: Jane Fonda y Lily Tomlin.

La cantante encarnó a la secretaria Doralee Rhodes y compuso el tema principal de la película, "9 to 5", un himno pop que se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial y le valió su primera candidatura al Oscar.

La casa más divertida de Texas (1982)

En este colorido musical dirigido por Colin Higgins, Parton compartió protagonismo con Burt Reynolds. La artista dio vida a Mona Stoddley, la dueña de un famoso burdel que lucha por mantener abierto su negocio frente a la presión puritana y mediática.

Más allá de las nominaciones a los Globos de Oro, esta producción dejó un hito musical imborrable: en su banda sonora incluyó su célebre tema "I Will Always Love You", canción que años más tarde inmortalizaría Whitney Houston para "El guardaespaldas".

Rhinestone (1984)

Pese a ser un estrepitoso tropiezo de taquilla en su momento y no contar con el beneplácito de la crítica, esta comedia dirigida por Bob Clark se convirtió con los años en un título de culto. La película ofreció el insólito y divertido choque entre Parton y Sylvester Stallone, donde la reina del country intentaba transformar a un terco taxista neoyorquino en una auténtica estrella de la música sureña.

Magnolias de acero (1989)

Considerada por la crítica como la mejor interpretación dramática en la carrera de la artista, esta adaptación de la obra de Robert Harling fue dirigida por Herbert Ross.

Parton integró un reparto estelar compuesto por Sally Field, Shirley MacLaine, Julia Roberts, Daryl Hannah y Olympia Dukakis. Como dueña del salón de belleza local, su personaje se convirtió en el corazón emocional de una emotiva historia sobre la amistad, el duelo y la fortaleza femenina en el sur estadounidense.