Murió Dolly Parton, la reina indiscutida de la música country

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, reveló la artista en aquel reportaje.

Dolly Parton: los problemas de salud que la obligaron a frenar su actividad

Esta no era la primera vez que la estrella enfrentaba contratiempos médicos. Durante la misma entrevista con "People", recordó que a principios de la década de 1980 debió alejarse de los escenarios durante varios meses debido a complicaciones ligadas a la salud femenina.

A pesar de admitir que atravesaba por “momentos complicados”, Parton había manifestado en todo momento su deseo de continuar en la industria. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, expresó en una de sus últimas apariciones mediáticas.

Sin embargo, en los últimos meses la cantante se vio forzada a cancelar su residencia en Las Vegas y a suspender diversas presentaciones. El pasado 14 de agosto, no pudo estar presente de manera física en la inauguración de "NightFlight Expedition", la nueva atracción de su parque temático Dollywood, ubicado en Tennessee.

En esa ocasión, a través de un mensaje grabado en video para sus seguidores, explicó que ciertas dolencias la obligaban a permanecer en reposo domiciliario: “Les he contado antes, a todos mis fans, que he tenido algunos pequeños problemas de salud y que a veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada”. Asimismo, añadió: “Mi médico de Nashville me cortó las alas y dijo: ‘No vas a viajar esta semana’”.

Parton: de una infancia humilde a convertirse en una leyenda global

Parton nació en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una familia numerosa de escasos recursos, siendo la cuarta de 12 hermanos. En una entrevista brindada en 1977, la artista rememoró su dura infancia: “Nunca pasamos hambre del todo, pero a veces no teníamos suficiente para comer”.

Su talento emergió a temprana edad. A los seis años aprendió a tocar la guitarra y comenzó a cantar en la iglesia de su abuelo, mientras que a los siete ya componía sus primeras canciones. Su carrera profesional arrancó formalmente en 1967 tras el lanzamiento de su álbum debut, Hello, I’m Dolly, marcando el inicio de una trayectoria de décadas repleta de éxitos que se transformaron en clásicos de la música popular universal, tales como “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene”.

Con más de 160 millones de discos vendidos a nivel mundial, se consagró como la cantante femenina de country con mayores ventas en la historia. En su haber acumuló 55 nominaciones a los premios Grammy, marca que la posicionó como la tercera mujer con más candidaturas de todos los tiempos, únicamente por detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Los proyectos que quedaron en el camino

Hasta sus últimos días de vida, la inagotable energía de Dolly Parton la mantuvo enfocada en múltiples desarrollos profesionales. En su reciente conversación con People, había detallado los emprendimientos que tenía en marcha: el Museo Life of Many Colors, un espacio dedicado a repasar su historia; una línea de snacks para perros desarrollada en colaboración con Purina; y un proyecto gastronómico enfocado en la comercialización de café denominado Cup of Ambition Coffee.

Sin embargo, el destino marcó la partida de la estrella este martes a los 80 años, cerrando un ciclo imborrable a solo días de haber compartido con su público los difíciles momentos de salud que sobrellevaba.